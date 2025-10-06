Si Boca entra a la Copa Libertadores es en gran parte gracias a Gago

Gago tenía razón cuando el otro día discutió con los periodistas mexicanos: en Boca sacó el 70 por ciento de los puntos. Perdió el clásico de manera indigna contra River y fue un papelón lo de Alianza Lima, pero si Boca hoy está entrando a la Copa Libertadores 2026 con 50 puntos, segundo, de manera directa con Rosario Central y con un punto más que River, es por los 32 puntos de Gago.

De los 50 puntos que tiene Boca, 32 los hizo Pintita. Uno de Herrón y 17 de Russo/Úbeda. Si Boca termina entrando a la Copa Libertadores, será en gran medida por lo que hizo Gago. Hagamos una cuenta: Boca tiene que ganar los 15 puntos que faltan para igualar los 32 de Gago.

Boca contra Newell’s demostró que Cavani no hace falta. Jugó el mejor partido del Campeonato, junto al de Central Córdoba, cuando tampoco estuvo el uruguayo.

ver también Los puntajes 1×1 de Boca vs. Newell’s por el Torneo Clausura: jugador por jugador

Milton Giménez goleador, Lautaro Blanco goleador, Ayrton Costa goleador. Boca se vengó del Ogro, de la derrota de marzo cuando Fabbiani anuló a Milton Delgado, se lesionó Ander Herrera y la verdad tuvo una goleada que hace rato no disfrutaban los hinchas de Boca.

Además, ganaron las chicas en la Libertadores y Román arregló la puerta de Brandsen. Semana ideal para Boca, que termina puntero de su grupo y entrando a la copa del año que viene.

Publicidad

Publicidad

ver también Los hinchas de Boca deliraron con un titular y lo pidieron para la Selección tras la goleada vs. Newell’s: “Scaloni, es argentino”