El discurso de 12 segundos que Leandro Paredes le dedicó a Miguel Ángel Russo tras la goleada de Boca a Newell’s

El capitán en la abultada victoria del Xeneize en La Bombonera, se acordó del director técnico que atraviesa un delicado presente.

Por Nahuel De Hoz

Leandro Paredes durante la goleada de Boca ante Newell's por el Torneo Clausura 2025.
© GettyLeandro Paredes durante la goleada de Boca ante Newell's por el Torneo Clausura 2025.

Este domingo el fútbol argentino vivió una jornada que quedará en la retina durante un buen tiempo: Boca aplastó 5-0 a Newell’s en La Bombonera. Además de ser un excelente partido del Xeneize, le permitió convertirse en puntero de la zona A del Torneo Clausura 2025 y dejó atrás un momento de incertidumbre. Después de la goleada, Leandro Paredes se acordó de Miguel Ángel Russo.

En un encuentro prácticamente perfecto, Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco fueron los responsables de sentenciar un marcador abultado. Con ratos de fútbol total como no se veían hace mucho tiempo en el conjunto de la ribera, el equipo que hoy comandó tácticamente Claudio Úbeda desató el delirio en cada unas de las tribunas.

Sin embargo, mientras todo parecía ser felicidad, Paredes se tomó unos segundos para recordar el delicado presente que atraviesa Russo. “Sin dudas que es una victoria importante para todos”, expresó en primer lugar el campeón del mundo. Pocos segundos más tarde, el mediocampista central agregó: “Obviamente dedicársela de nuestra parte porque es la cabeza de nuestro grupo”.

En el mismo discurso que tuvo una duración de 12 segundos en la zona mixta, el volante de la Selección Argentina amplió sus frases al respecto. “Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”, completó el mensaje Leandro delante de los micrófonos y las cámaras presentes en los pasillos de La Bombonera a la salida del vestuario local.

De esta manera, el referente del plantel se tomó unos segundos para dedicarle un mensaje al director técnico que está atravesando un difícil momento en lo personal por una cuestión de salud. Ese mismo motivo, es el que le impidió estar junto a los jugadores en los últimos 10 días y lo obligó a ausentarse tanto en los entrenamientos como ante Defensa y Justicia y este domingo con Newell’s.

Claudio Úbeda rompió el silencio sobre Miguel Russo

Exactamente igual que como lo hizo Paredes, Claudio Úbeda también le dedicó la goleada a Russo. “Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado viendo por televisión“, manifestó el principal colaborador del cuerpo técnico durante la conferencia de prensa protocolar que diagrama la Asociación del Fútbol Argentino al término de cada cotejo.

En otra pregunta, el ayudante de campo y hoy técnico interino del Xeneize, sumó: “Durante toda la semana estuvimos en permanente contacto con Miguel, estuvimos en su casa y él está al tanto de todo lo que venimos haciendo”. Además, añadió: “Al mando del equipo sigue estando Miguel, nosotros somos parte de su grupo de trabajo. Respondemos 100% a él como cabeza de grupo”.

