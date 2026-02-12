Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol internacional

Lloris elogió a Dibu Martínez: “Tiene todo lo necesario para ser el mejor portero de la historia de Argentina”

El experimentado francés enalteció la figura del arquero albiceleste y su tremendo impacto en la selección.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Emiliano Martínez, arquero de Aston Villa y la Selección Argentina.
© GettyEmiliano Martínez, arquero de Aston Villa y la Selección Argentina.

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026 y, aunque ya pasaron más de 3 años, todavía está en la retina aquella mítica final del Mundial 2022 entre la Selección Argentina y Francia. En ese sentido, ahora el que rompió el silencio fue Hugo Lloris con unos contundentes e inesperados elogios hacia Emiliano Martínez en la previa de la cita máxima a nivel combinados nacionales.

El experimentado guardameta del seleccionado europeo atajó en el histórico encuentro que debió ir al alargue y definirse en la tanda de penales, por lo que vivió en primera persona ese enfrentamiento estelar. Además, atajó en reiteradas ocasiones contra el Dibu, cuando era el dueño del arco de Tottenham y se medía ante Aston Villa en cada una de las competiciones del país británico.

Lo cierto es que, según informó FTBL Selection, Lloris enalteció la figura del oriundo de Mar del Plata. “Para ganar trofeos, hay que ser un gran portero“, sentenció en primera instancia el galo. “Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores, si no el mejor, portero de la historia de Argentina“, manifestó con un tono tajante que no dio lugar a la incertidumbre de su opinión.

Emiliano Martínez y Hugo Lloris. (Getty Images)

Emiliano Martínez y Hugo Lloris. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el arquero continuó con su relato. “Le tengo mucho respeto y estoy contento con su rendimiento“, confesó el nacido en Niza. “Hay muchas dudas sobre su personalidad, pero sé que es alguien que aporta mucho. Tiene una gran personalidad dentro y fuera del campo“, añadió inmediatamente después sobre el referente de la Selección Argentina.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex capitán de Francia amplió su discurso al respecto. “Aunque a veces se le critica por su comportamiento en los penaltis, creo que lo está haciendo muy bien“, expresó durante la entrevista que brindó. “Está defendiendo su portería, su país y su club“, aclaró en forma de defensa por sus rituales que generan polémica.

Publicidad

Para finalizar con sus declaraciones sobre el Dibu Martínez, Hugo Llorís redobló la apuesta. “Es uno de los mejores en penaltis, si no el mejor“, retrucó el europeo. “Pero no solo es bueno en penaltis; es un gran portero y ha tenido una actuación fantástica en la Premier League con el Aston Villa y ha sido clave en la conquista de títulos con Argentina“, agregó sobre el albiceleste.

Los mejores memes de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona por la Copa del Rey

ver también

Los mejores memes de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona por la Copa del Rey

DATOS CLAVE

  • Hugo Lloris brindó una entrevista y enalteció la figura de Emiliano Martínez tanto en la Selección Argentina como Aston Villa.
  • El francés aseguró: “Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores, si no el mejor, portero de la historia de Argentina“.
  • El guardameta europeo defendió los rituales del Dibu durante los penales y expresó: “Está defendiendo su portería, su país y su club“.
Nahuel de Hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Boca, con el interinato de Úbeda, no juega a nada y está tirando el semestre a la basura

ggrova
German García Grova

Santiago Ascacibar es nuevo refuerzo de Boca: los detalles

Lee también
Hugo Lloris se declaró fanático de Racing: "Soy hincha"
Fútbol Argentino

Hugo Lloris se declaró fanático de Racing: "Soy hincha"

Dardo de Mbappé a Hugo Lloris por los penales que no atajó contra Argentina
Selección Argentina

Dardo de Mbappé a Hugo Lloris por los penales que no atajó contra Argentina

Hugo Lloris no aceptó las disculpas de Enzo Fernández
Selección Argentina

Hugo Lloris no aceptó las disculpas de Enzo Fernández

Ley del ex: el gol de Hernán López Muñoz para el 1 a 0 de Argentinos Juniors a River
Fútbol Argentino

Ley del ex: el gol de Hernán López Muñoz para el 1 a 0 de Argentinos Juniors a River

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo