Lloris elogió a Dibu Martínez: “Tiene todo lo necesario para ser el mejor portero de la historia de Argentina”

Cada vez falta menos para la Copa del Mundo 2026 y, aunque ya pasaron más de 3 años, todavía está en la retina aquella mítica final del Mundial 2022 entre la Selección Argentina y Francia. En ese sentido, ahora el que rompió el silencio fue Hugo Lloris con unos contundentes e inesperados elogios hacia Emiliano Martínez en la previa de la cita máxima a nivel combinados nacionales.

El experimentado guardameta del seleccionado europeo atajó en el histórico encuentro que debió ir al alargue y definirse en la tanda de penales, por lo que vivió en primera persona ese enfrentamiento estelar. Además, atajó en reiteradas ocasiones contra el Dibu, cuando era el dueño del arco de Tottenham y se medía ante Aston Villa en cada una de las competiciones del país británico.

Lo cierto es que, según informó FTBL Selection, Lloris enalteció la figura del oriundo de Mar del Plata. “Para ganar trofeos, hay que ser un gran portero“, sentenció en primera instancia el galo. “Tiene todo lo necesario para ser uno de los mejores, si no el mejor, portero de la historia de Argentina“, manifestó con un tono tajante que no dio lugar a la incertidumbre de su opinión.

Emiliano Martínez y Hugo Lloris. (Getty Images)

Pocos segundos más tarde, el arquero continuó con su relato. “Le tengo mucho respeto y estoy contento con su rendimiento“, confesó el nacido en Niza. “Hay muchas dudas sobre su personalidad, pero sé que es alguien que aporta mucho. Tiene una gran personalidad dentro y fuera del campo“, añadió inmediatamente después sobre el referente de la Selección Argentina.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el ex capitán de Francia amplió su discurso al respecto. “Aunque a veces se le critica por su comportamiento en los penaltis, creo que lo está haciendo muy bien“, expresó durante la entrevista que brindó. “Está defendiendo su portería, su país y su club“, aclaró en forma de defensa por sus rituales que generan polémica.

Publicidad

Publicidad

Para finalizar con sus declaraciones sobre el Dibu Martínez, Hugo Llorís redobló la apuesta. “Es uno de los mejores en penaltis, si no el mejor“, retrucó el europeo. “Pero no solo es bueno en penaltis; es un gran portero y ha tenido una actuación fantástica en la Premier League con el Aston Villa y ha sido clave en la conquista de títulos con Argentina“, agregó sobre el albiceleste.

ver también Los mejores memes de la goleada de Atlético de Madrid a Barcelona por la Copa del Rey

DATOS CLAVE