Totalmente relegados: los 2 jugadores de Boca que se quedaron afuera del banco de suplentes ante Newell’s

El Xeneize se reencuentra ante su público en La Bombonera y dos de los citados no tendrán chances de sumar minutos.

Por Agustín Vetere

Boca Juniors recibe a Newell's.
Por la undécima fecha del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors recibe este domingo a Newell’s Old Boys en La Bombonera. El elenco a cargo de Claudio Úbeda en este compromiso busca regresar a la victoria para afianzarse de cara a los octavos de final.

El Xeneize, que no sumó triunfos en sus últimos tres compromisos, llega al encuentro ante la Lepra fuera de los puestos de clasificación a la etapa de eliminación directa. A pesar del momento, Úbeda repite el equipo que cayó ante Defensa y Justicia el último fin de semana.

En ese contexto, y a la espera de Miguel Ángel Russo, el asistente del campeón de la Copa Libertadores 2007 decidió que Javier García y Agustín Martegani se queden afuera del banco de suplentes para enfrentar a los dirigidos por Cristian Fabbiani.

Tanto el experimentado arquero como el exvolante de San Lorenzo hoy se encuentran relegados en cuanto a la consideración del cuerpo técnico. Concentran con el equipo, pero no reciben oportunidades para intentar aportar desde adentro del campo de juego.

De esta manera, Úbeda se inclinó por otras opciones como relevos. Leandro Brey, Luis Advíncula, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Tomás Belmonte, Williams Alarcón, Ander Herrera, Malcom Braida, Kevin Zenón, Lucas Janson, Exequiel Zeballos y Edinson Cavani esperarán en el banco.

La formación de Boca ante Newell’s

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

