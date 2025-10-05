Es tendencia:
Boca Juniors

Un referente histórico de Boca liquidó a Frank Fabra: “Irresponsable”

Enrique Hrabina, ex futbolista del Xeneize, apuntó contra el colombiano por sus actitudes en el campo de juego.

Por Marco D'arcangelo

Frank Fabra, defensor de Boca.
Frank Fabra, defensor de Boca.

Desde su infantil expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023, Frank Fabra está en el ojo de las críticas de los hinchas de Boca, quienes le hicieron saber su descontento en cada oportunidad que pisó La Bombonera, y es por eso que se marchará libre a fin de año tras no renovar su contrato.

En medio de los últimos meses del colombiano como futbolista del club, Enrique Hrabina, una gloria de la institución, lo criticó duramente por sus actitudes dentro del campo de juego, ya que además de la mencionada expulsión, también vio la roja en las semifinales de la Copa Libertadores 2020 ante Santos.

“Unas condiciones espectaculares, como jugador, como talento, como habilidad,  la marca le costaba mucho, después mejoró, ¿pero te digo la mejor palabra que me sale? Irresponsable”, inició el ex futbolista del Xeneize con su crítica por las actitudes de Fabra en los últimos años.

Para cerrar con su crítica, agregó: “Como jugador y técnicamente impresionante, pero tiene esas irresponsabilidades que le han costado muchísimo y le he visto errores  terribles, pero sobre todo de actitud y responsabilidad. Que siga estando en el plantel es un premio“.

Como consecuencia de estas actitudes del lateral izquierdo, sumado a que su relación con los hinchas está rota, la dirigencia de Boca decidió que no le renovará el contrato, por lo que a fin de año se marchará con el pase en su poder y pondrá fin a su etapa en el club, que duró 9 años desde su llegada a mediados de 2016.

Úbeda borró a Fabra para enfrentar a Newell’s

De cara al duelo contra la Lepra por la fecha 11 del Torneo Clausura, el entrenador interino del Xeneize decidió no convocar a Fabra, por lo que ni siquiera irá al banco de suplentes. Para jugar en el lateral izquierdo, estarán Lautaro Blanco y Ayrton Costa como variantes.

Hrabina elogió a Lautaro Blanco

Siguiendo con los laterales izquierdos del plantel, Hrabina le dedicó unas palabras a Lautaro Blanco, quien se asentó como titular a lo largo del año, pero alternó buenos y malos niveles, por lo que llegó a estar en el foco de las críticas de los hinchas en el mal momento que vivió el equipo. 

“Siempre lo elogio porque hoy los laterales son diferentes. Le falta un poquito de marca“, inició sobre el ex Rosario Central y Elche. Y agregó: “Son más de ir para adelante que hacerse fuerte en la marca, pero bueno son las características del fútbol de hoy y Lautaro para mí es un jugadorazo. Es el tipo que mejores centros tira, tiene una pegada espectacular, la mete siempre en el área”.

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca ante Newell's por el Torneo Clausura 2025

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado de Boca ante Newell’s por el Torneo Clausura 2025

Mientras lo critican en México, Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca: "Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos"

Mientras lo critican en México, Fernando Gago reivindicó su ciclo en Boca: “Perdí con River, pero saqué el 70% de los puntos”

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

jpasman
toti pasman

Maxi Salas ganó el duelo de pistoleros: revivió a River y le dejó a Racing una gran alerta para la Libertadores

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

