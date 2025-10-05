¡No se olvida de Boca! El gesto de Equi Fernández tras su partido con Union Berlin

Equi Fernández no olvida sus raíces. El nacido en San Miguel no solo resaltó al ser una de las figuras del importante triunfo del Bayer Leverkusen 2 a 0 sobre el Union Berlin en el BayArena por la sexta jornada de la Bundesliga de Alemania, sino también por su gesto al ser reemplazado a los 25 minutos del segundo tiempo.

Resulta que cuando debió dejar el campo de juego para que ingresara su compañero, el alemán Robert Andrich, el mediocampista que vistió la camiseta de la Selección Argentina en el Torneo Masculino de Fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024 vio un movimiento en la platea cercana al banco de suplentes que no le fue indiferente.

Es que un espectador, presente en el estadio en el que se llevó a cabo el partido este sábado 4 de octubre, tenía puesta una prenda que a Equi Fernández le fue familiar. Claramente se trataba de una remera retro de Boca (la que usó el Xeneize para el Metropolitano ’81), vestimenta que, en definitiva, al hincha le abrió la oportunidad de llevarse la camiseta del futbolista.

Equi se arrimó hasta la zona de túnel y le lanzó el atuendo que utilizó durante los 70 minutos que duró su participación frente al elenco de la capital alemana, en lo que fue su quinta presencia con el Bayer Leverkusen (tres por la Bundesliga y dos por la UEFA Champions League) en lo que va de desarrollo de la temporada 2025/2026.

Tweet placeholder

Los números de Equi Fernández en el Bayer Leverkusen

Equi Fernández, desde que dejó atrás su proceso en el Al Qadsiah de la Liga Pro de Arabia Saudita, ya suma 5 presencias con la camiseta del Bayer Leverkusen. Tres por la Bundesliga frente al Eintracht Frankfurt, FC San Pauli y Union Berlin (en este último fue titular). Y dos por la UEFA Champions League contra Copenhague y PSV Eindhoven (en ambos fue parte de la formación inicial). En total acumula 283 minutos.

Claudio Echeverri no sumó minutos frente al Union Berlin

El que aparentemente perdió un poco de terreno fue Claudio Echeverri. El ex River fue suplente contra el Union Berlin. Fue el segundo partido consecutivo en el que no ingresó (en el anterior ante San Pauli también conforme el banco). Hasta entonces, en lo que va de la temporada 2025/2026, el Diablito solo suma 86 minutos.

