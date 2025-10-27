Es tendencia:
Boca Juniors

El nuevo contrato que Juan Román Riquelme le ofrecería a Javi García en Boca

El arquero termina su vínculo a fin de año, y la dirigencia del Xeneize quiere segur contando con él, en un nuevo rol.

Por Marco D'arcangelo

Javier García, arquero de Boca.
© Getty ImagesJavier García, arquero de Boca.

Con la llegada de Agustín Marchesín, sumado a la presencia de Leandro Brey, Boca cubrió el arco desde inicios de temporada, y de esta manera tanto Sergio Romero, quien se marchó en condición de libre a Argentinos Juniors, como también Javier García, quedaron relegados en la consideración de los entrenadores.

Debido a esta situación, el futuro de García en el club es una incógnita. El arquero surgido de las divisiones inferiores del Xeneize y que volvió a la institución en 2020, finaliza su contrato a fin de este año, y Juan Román Riquelme ya tendría decidido ofrecerle un nuevo vínculo.

Es que, sin continuidad, Javi García podría tomar la decisión de colgar los botines y ponerle fin a su carrera profesional a los 38 años. En caso de que esto suceda, Riquelme le ofrecería la posibilidad de que siga ligado al club y se sume a trabajar como entrenador de arqueros.

Esta situación no es la primera vez que ocurre en el elenco de la Ribera, debido a que tiempo atrás Cristian Muñoz, quien fue arquero de la institución, también fue contratado para que trabaje en el club y permanece en el mismo a pesar de los diversos cambios de entrenadores.

Así las cosas, será el mismo García quien tome una decisión sobre su futuro, y el panorama está abierto, debido a que podría irse libre a otro club, renovar su vínculo para seguir como tercer arquero, o bien colgar los botines y sumarse a trabajar como entrenador dentro de la institución.

Cabe destacar que la inactividad del arquero de 38 años es prolongada, debido a que solamente jugó un partido en los últimos dos años. El mismo, fue en la victoria de Boca 4 a 2 ante Racing en La Bombonera, en donde atajó 73 minutos y tuvo que ser reemplazado por una lesión.

Desde allí, quedó relegado en la consideración, a tal punto que primero pasó a ser tercer arquero por detrás de Romero y Brey, y luego, con la llegada de Marchesín, quedó aún más atrás. En 2025, no sumó minutos de manera oficial y solamente fue suplente en 7 oportunidades.

Los números de Javi García en Boca

Contando sus dos pasos por el club, el arquero disputó un total de 75 partidos, en los que recibió 90 goles y mantuvo su arco en 0 en 20 oportunidades. Además, recibió 4 tarjetas amarillas y no fue expulsado en 6655 minutos en cancha. Por otro lado, ganó un título internacional y seis nacionales.

En síntesis

  • Javier García finaliza su contrato con Boca a fin de este año (2025).
  • Juan Román Riquelme le ofrecería renovación de vínculo y ser entrenador de arqueros si se retira.
  • García, de 38 años, jugó solo un partido con Boca en los últimos dos años (victoria 4-2 vs Racing).
marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

