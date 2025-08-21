Es tendencia:
El particular motivo por el que Boca irá a buscar un arquero en 2026

El Xeneize empieza a proyectar el próximo mercado de pases.

Por Joaquín Alis

El próximo mercado de pases será muy especial para Boca Juniors. Será nada más ni nada menos que el primero de la gestión de Juan Román Riquelme sin el Consejo de Fútbol, con Marcelo Delgado (por ahora, solo él) a cargo. El Xeneize, que aspira a regresar a la CONMEBOL Libertadores en 2026, tendrá salidas y arribos importantes.

Una de las decisiones que ya tomaron puertas adentro es buscar un arquero. De acuerdo a lo informado por el periodista Facundo Pérez en DSports Radio, el equipo de la Ribera se reforzará en la posición, teniendo en cuenta que ya tiene dos bajas confirmadas en ese sector.

Tanto Javier García como Sergio Romero terminan su contrato en diciembre de 2025. El ex-Tigre es el tercero en la consideración de Miguel Ángel Russo, mientras que Chiquito ni siquiera es tenido en cuenta. Por eso, el objetivo será sumarle un competidor a Agustín Marchesín y Leandro Brey.

Si bien no se descarta que Sebastián Díaz Robles se gane un lugar en la pelea, Boca no acostumbra a tener a dos juveniles por detrás del arquero titular. Por ese motivo, a falta de algunos meses para el inicio de un nuevo mercado, todos los caminos conducen a la llegada de otro golero. Por supuesto, todo dependerá de cómo le vaya al equipo en su búsqueda por clasificar a las copas internacionales.

Los números de Agustín Marchesín y su contrato con Boca

El contrato de Agustín Marchesín en Boca Juniors termina el 31 de diciembre de 2026. De no haber ningún imprevisto, se espera que el ex Porto continúe defendiendo el arco del club de la Ribera en la próxima temporada, que finalizará cuando tenga 38 años.

Hasta el momento, los números del arquero en el Xeneize son positivos con 10 vallas invictas y 23 goles recibidos en 27 encuentros de carácter oficial. En más de una oportunidad, el nacido en San Cayetano fue fundamental para sostener al equipo desde el resultado.

