Se confirmó el fixture de la Serie Río de La Plata 2026: los equipos argentinos participantes y sus rivales

Con la presencia de River, la gira amistosa publicó el cronograma de los encuentros de pretemporada.

Por Marco D'arcangelo

Maxi Salas celebrando su gol ante San Martín de San Juan.
© GettyMaxi Salas celebrando su gol ante San Martín de San Juan.

Como en las últimas pretemporadas, en Uruguay se llevará a cabo la gira amistosa de la Serie Río de La Plata, que cuenta con la participación de equipos de diferentes países, y que cada encuentro podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Con la participación de River por primera vez, la gira amistosa ya tiene confirmada su fixture. Los encuentros comenzarán el viernes 9 de enero y se llevará a cabo hasta el lunes 26 del mismo mes, en la previa del inicio de las distintas ligas locales. 

En total, son siete los representantes argentinos, ya que Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Unión, San Lorenzo, Colón y River fueron confirmados. Los mismos, se enfrentarán a rivales de otros países, ya que no habrá cruces entre los equipos de la Liga Profesional. 

Tanto el Rojo como el Globo de Parque Patricios disputarán la Serie Colombia, ya que jugarán un amistoso contra equipos del país cafetero. En el caso de los de Avellaneda, irán frente a Millonarios, mientras que el elenco de Diego Martínez irá ante Deportivo Cúcuta

River, por su parte, tiene dos amistosos internacionales confirmados. Tras terminar su pretemporada en San Martín de Los Andes, irá a Uruguay para jugar primero contra Millonarios de Colombia y luego ante el local Peñarol

El calendario de la Serie Río de La Plata

  • 9 de enero – Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira
  • 10 de enero – Deportivo Cali vs. Once Caldas
  • 10 de enero – Independiente vs. Alianz Lima
  • 11 de enero – River vs. Millonarios
  • 12 de enero – Cerro Largo vs. Atlético Tucumán
  • 13 de enero – Huracán vs. Cerro Porteño
  • 13 de enero – Millonarios vs. Independiente
  • 13 de enero – América de Cali vs. Once Caldas
  • 14 de enero – Unión vs. Alianza Lima
  • 14 de enero – San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta
  • 15 de enero – Progreso vs. Atlético Tucumán
  • 15 de enero – Olimpia vs. Colo Colo
  • 16 de enero – Montevideo Wanderers vs. Independiente
  • 16 de enero – Deportivo Cúcuta vs. Huracán
  • 17 de enero – Defensor Sporting vs. Unión
  • 17 de enero – Peñarol vs. River
  • 17 de enero – San Lorenzo vs. Cerro Porteño
  • 18 de enero – Juventud de Las Piedras vs. Olimpia
  • 18 de enero – Colo Colo vs. Alianz Lima
  • 20 de enero – Miramar Misiones vs. Colón
  • 20 de enero – Nacional vs. Deportes Concepción
  • 21 de enero – Peñarol vs. Colo Colo
  • 22 de enero – Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción
  • 23 de enero – Paysandú vs. Colón
  • 23 de enero – City Torque vs. Deportes Concepción
  • 26 de enero – Paysandú vs. Miramar Misiones
Datos claves

  • Serie Río de La Plata en Uruguay del 9 al 26 de enero por Disney+.
  • River, Independiente y San Lorenzo integran los siete clubes argentinos confirmados en el torneo.
  • River disputará amistosos contra Millonarios y Peñarol tras su pretemporada en San Martín.
Marco D'arcangelo

toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

Los 5 mejores partidos del fútbol argentino en 2025

El TikTok viral de Demichelis bailando con su hija: "Lo echaron de River por menos"

Luego de coquetear con Boca, Miguel Borja llegó a México para sumarse a Cruz Azul

Julián Álvarez fuera del Top 3: los mejores 5 jugadores argentinos de Europa en 2025

