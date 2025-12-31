Se confirmó el fixture de la Serie Río de La Plata 2026: los equipos argentinos participantes y sus rivales

Como en las últimas pretemporadas, en Uruguay se llevará a cabo la gira amistosa de la Serie Río de La Plata, que cuenta con la participación de equipos de diferentes países, y que cada encuentro podrá verse en vivo a través de la plataforma de streaming de Disney+.

Con la participación de River por primera vez, la gira amistosa ya tiene confirmada su fixture. Los encuentros comenzarán el viernes 9 de enero y se llevará a cabo hasta el lunes 26 del mismo mes, en la previa del inicio de las distintas ligas locales.

En total, son siete los representantes argentinos, ya que Independiente, Atlético Tucumán, Huracán, Unión, San Lorenzo, Colón y River fueron confirmados. Los mismos, se enfrentarán a rivales de otros países, ya que no habrá cruces entre los equipos de la Liga Profesional.

Tanto el Rojo como el Globo de Parque Patricios disputarán la Serie Colombia, ya que jugarán un amistoso contra equipos del país cafetero. En el caso de los de Avellaneda, irán frente a Millonarios, mientras que el elenco de Diego Martínez irá ante Deportivo Cúcuta.

River, por su parte, tiene dos amistosos internacionales confirmados. Tras terminar su pretemporada en San Martín de Los Andes, irá a Uruguay para jugar primero contra Millonarios de Colombia y luego ante el local Peñarol.

El calendario de la Serie Río de La Plata

9 de enero – Independiente Santa Fe vs. Deportivo Táchira

10 de enero – Deportivo Cali vs. Once Caldas

10 de enero – Independiente vs. Alianz Lima

11 de enero – River vs. Millonarios

12 de enero – Cerro Largo vs. Atlético Tucumán

13 de enero – Huracán vs. Cerro Porteño

13 de enero – Millonarios vs. Independiente

13 de enero – América de Cali vs. Once Caldas

14 de enero – Unión vs. Alianza Lima

14 de enero – San Lorenzo vs. Deportivo Cúcuta

15 de enero – Progreso vs. Atlético Tucumán

15 de enero – Olimpia vs. Colo Colo

16 de enero – Montevideo Wanderers vs. Independiente

16 de enero – Deportivo Cúcuta vs. Huracán

17 de enero – Defensor Sporting vs. Unión

17 de enero – Peñarol vs. River

17 de enero – San Lorenzo vs. Cerro Porteño

18 de enero – Juventud de Las Piedras vs. Olimpia

18 de enero – Colo Colo vs. Alianz Lima

20 de enero – Miramar Misiones vs. Colón

20 de enero – Nacional vs. Deportes Concepción

21 de enero – Peñarol vs. Colo Colo

22 de enero – Montevideo Wanderers vs. Universidad de Concepción

23 de enero – Paysandú vs. Colón

23 de enero – City Torque vs. Deportes Concepción

26 de enero – Paysandú vs. Miramar Misiones

Datos claves