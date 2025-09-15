Es tendencia:
logotipo del encabezado
TORNEO CLAUSURA

Tras el cruce entre Palacios y Úbeda, los hinchas de Boca tomaron partido: “Tiene que agradecer que lo ponen”

El volante chileno reprochó su salida ante Rosario Central y, en redes, los seguidores del Xeneize no se la dejaron pasar.

Por Agustín Vetere

Carlos Palacios se cruzó con Claudio Úbeda.
© Captura TNTCarlos Palacios se cruzó con Claudio Úbeda.

Por la octava fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors cosechó un punto al empatar por 1-1 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para la visita, mientras que Ángel Di María puso cifras definitivas con un gol olímpico.

Mientras Miguel Ángel Russo y el plantel piensan en el próximo partido, aún resuena el cruce entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda en la salida del campo del chileno. El volante ofensivo no se tomó bien ser reemplazado y protagonizó un cruce verbal con el asistente.

A 15 minutos del final, Palacios le dejó su lugar a Alan Velasco y, de camino al banco de suplentes, soltó: “¿Siempre salgo yo?”. Las palabras del ex Colo Colo no pasaron desapercibidas y los hinchas de Boca tomaron nota.

Ante esta situación, la mayoría de los seguidores del Xeneize optaron por ponerse del lado del cuerpo técnico y criticar la actitud de Palacios. “Tendría que preguntarse por qué lo ponen”, lanzó uno de los hinchas. Otro, en cambio, analizó: “Tendría que haber sido antes el cambio”.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

De titular a borrado: el inesperado motivo por el que Russo marginó a un jugador de Boca

ver también

De titular a borrado: el inesperado motivo por el que Russo marginó a un jugador de Boca

El insólito posteo de Edinson Cavani que generó el enojo de los hinchas de Boca: “Perjudica al equipo”

ver también

El insólito posteo de Edinson Cavani que generó el enojo de los hinchas de Boca: “Perjudica al equipo”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Franco Colapinto podría recibir una dura sanción en la Fórmula 1 por una decisión de Alpine
FÓRMULA 1

Franco Colapinto podría recibir una dura sanción en la Fórmula 1 por una decisión de Alpine

Pronósticos Vélez Sarsfield vs Racing Club: el Fortín y la Academia abren los cuartos de final de la Libertadores 2025
Apuestas

Pronósticos Vélez Sarsfield vs Racing Club: el Fortín y la Academia abren los cuartos de final de la Libertadores 2025

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna
Fútbol Sudamericano

Quién es Leila Pereira, la presidenta de Palmeiras que obtuvo una Libertadores y tiene una imponente fortuna

El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: “Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos”
Boca Juniors

El duro testimonio de Fernando Gayoso sobre el avance de su enfermedad: “Me cuesta caminar y no puedo mover los brazos”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo