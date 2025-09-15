Tras el cruce entre Palacios y Úbeda, los hinchas de Boca tomaron partido: “Tiene que agradecer que lo ponen”

Por la octava fecha del Torneo Clausura, Boca Juniors cosechó un punto al empatar por 1-1 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito. Rodrigo Battaglia abrió la cuenta para la visita, mientras que Ángel Di María puso cifras definitivas con un gol olímpico.

Mientras Miguel Ángel Russo y el plantel piensan en el próximo partido, aún resuena el cruce entre Carlos Palacios y Claudio Úbeda en la salida del campo del chileno. El volante ofensivo no se tomó bien ser reemplazado y protagonizó un cruce verbal con el asistente.

A 15 minutos del final, Palacios le dejó su lugar a Alan Velasco y, de camino al banco de suplentes, soltó: “¿Siempre salgo yo?”. Las palabras del ex Colo Colo no pasaron desapercibidas y los hinchas de Boca tomaron nota.

Ante esta situación, la mayoría de los seguidores del Xeneize optaron por ponerse del lado del cuerpo técnico y criticar la actitud de Palacios. “Tendría que preguntarse por qué lo ponen”, lanzó uno de los hinchas. Otro, en cambio, analizó: “Tendría que haber sido antes el cambio”.

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

