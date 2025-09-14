¿Qué se dijeron? El cruce Carlos Palacios y Claudio Úbeda tras el cambio en Rosario Central vs. Boca

Boca Juniors retomó este domingo su camino en el Torneo Clausura 2025. Luego de tres victorias consecutivas, el Xeneize debió conformarse con un empate por 1-1 ante Rosario Central en el Estadio Gigante de Arroyito en el marco de la octava fecha del certamen.

En un entretenido primer tiempo, los de Miguel Ángel Russo abrieron la cuenta a través de un cabezazo de Rodrigo Battaglia. Apenas 4 minutos más tarde, Ángel Di María, con un golazo olímpico, estampó el empate. A pesar de las modificaciones en el complemento, no hubo lugar para más cambios en el marcador.

Una de las modificaciones en el club de la Ribera trajo polémica entre Carlos Palacios, que dejó la cancha, y Claudio Úbeda, el asistente de Russo que suele ubicarse cerca de la línea de cal.

A los 28 minutos del complemento, el volante ofensivo chileno le dejó su lugar a Alan Velasco. En su camino al banco de suplentes, el exjugador de Colo Colo dejó ver caras de disconformidad y, al cruzarse con Úbeda, intercambió algunas palabras que fueron captadas por las cámaras de la transmisión de TNT Sports.

Tweet placeholder

“¿Siempre salgo yo?”, disparó el futbolista trasandino, en desacuerdo con la decisión del cuerpo técnico. Palacios también fue titular en los últimos encuentros de Boca y en todos fue reemplazado sobre el cierre de los compromisos.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Cuándo es el próximo partido de Boca

Luego de la igualdad ante Rosario Central, el elenco de Russo regresará a La Bombonera para afrontar la novena jornada del Torneo Clausura. Será el domingo 21 de septiembre ante Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 21.15.

ver también Tras el empate de Boca y Rosario Central, Miguel Ángel Russo habló de su salud y apuntó: “Se dijeron muchas tonterías”