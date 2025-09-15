El insólito posteo de Edinson Cavani que generó el enojo de los hinchas de Boca: “Perjudica al equipo”

Pasó el empate 1-1 entre Boca y Rosario Central, pero la tendencia sigue siendo la misma. Es que tal como ocurre en el último tiempo, Edinson Cavani continúa en un bajo nivel futbolístico y está muy lejos de mostrar su mejor versión, por lo que volvió a estar en el centro de la escena por el enojo de los hinchas que no dejaron pasar la oportunidad para expresar su opinión al respecto.

Es una realidad que el delantero uruguayo no transita su mejor momento con la camiseta azul y oro, situación que se repite desde hace un tiempo y empieza a colmar la paciencia de los fanáticos. El encuentro en el Gigante de Arroyito frente al Canalla no fue la excepción, donde el atacante de 38 años se mostró inconexo con sus compañeros y careció de situaciones de cara al arco rival.

Lo cierto es que Cavani hizo un posteo a las 2 AM y los hinchas explotaron. Si bien el foco de las respuesta no estuvo en el insólito horario en el que realizó la publicación, siendo que ya habían pasado casi 7 horas desde que finalizó el cotejo, los simpatizantes no tardaron en hacerse notar con comentarios más que contundentes que solo reflejan el panorama del goleador charrúa.

“Perjudica al equipo”, fue la frase más resonante que apareció entre las contestaciones de los Xeneizes a la publicación que subió Edinson a su cuenta personal de X (ex Twitter). La misma estaba compuesta por dos imágenes del equipo y el típico lema que habitualmente utiliza para este tipo de ocasiones. “Siempre juntos”, escribió Cavani en la reconocida red social.

Tweet placeholder

La reacción de los hinchas de Boca contra Cavani

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

ver también La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con el plantel de Boca tras el empate ante Rosario Central