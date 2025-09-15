De titular a borrado: el inesperado motivo por el que Russo marginó a un jugador de Boca

Si algo caracteriza al tercer ciclo de Miguel Ángel Russo en Boca, más allá de los resultados, son sus jugadores de confianza. Desde el primer día dejó en claro aquellos jugadores que más lo convencen y lo demuestra al tener cada vez más aceitado un once titular, como también rotación previsible desde el banco. Esa lógica, de manera inevitable, también marca quiénes quedan relegados. Y entre ellos aparece un caso particular.

Es cierto que los ejemplos más disruptivos son los Marcos Rojo y Marcelo Saracchi, junto a Cristian Lema que aún continúa en el club. También pueden incluirse Milton Delgado o Lucas Blondel, con poco lugar por cuestiones futbolísticas. Sin embargo, hay un futbolista que excede a lo que ocurre dentro de la cancha: Ignacio Miramón.

Un año atrás, el volante central de 22 años llegó a préstamo por 18 meses desde el Lille de Francia, con la etiqueta del posible reemplazante de Equi Fernández. Pero la realidad fue distinta. Jugó apenas 20 partidos, con el correr de los meses perdió terreno y ya suma seis encuentros consecutivos en los que directamente no va al banco de suplentes. Más allá de que el gusto del DT juega su parte, la razón va más allá: en su contrato existe una cláusula de compra obligatoria (€3M) si firma el 70% de las planillas.

El jugador finaliza su vínculo en el Xeneize a fin de año y, bajo el actual escenario, la dirigencia tomó la decisión de no ficharlo definitivamente. De ahí surge la determinación institucional de que no sea tenido en cuenta para los encuentros hasta diciembre, ya que debe considerarse que la única forma de no firmar planilla es mirando los encuentros desde fuera del campo. Así, Miramón se entrena con normalidad junto al resto de sus compañeros, pero sabe que sus chances de jugar son ínfimas y todo indica que en 2026 regresará a Francia.

Miramón no es tenido en cuenta en Boca ante la decisión institucional de no utilizar la obligación de compra.

A cinco meses del último partido

La última vez que Miramón sumó minutos fue el 19 de abril, cuando ingresó sobre el final en la victoria 2-0 ante Estudiantes, aún con Fernando Gago como entrenador. En todo el año disputó tan solo tres compromisos, miró otros 14 desde el banco de suplentes y se perdió 16 (10 por lesión y seis por decisión de Russo).

En total, firmó el 51 por ciento de las planillas de Boca en lo que va de temporada. De mantenerse esta línea, la cifra decrecerá y la obligación de compra dejará de ser una preocupación en el Xeneize. Por su parte, el volante, de rendimiento irregular en cada oportunidad, deberá armar las valijas, convirtiéndose de una baja prácticamente confirmada en el club para la próxima temporada.

