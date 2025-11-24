Es tendencia:
Boca Juniors

Tras el doblete ante Talleres, la impactante marca que alcanzó Miguel Merentiel en la historia de Boca

El delantero uruguayo volvió a convertir por duplicado y escaló fuerte entre los goleadores históricos del Xeneize.

Por Nahuel De Hoz

Miguel Merentiel, goleador uruguayo de Boca Juniors.
No caben dudas que uno de los mejores refuerzos traídos por la gestión de Juan Román Riquelme es Miguel Merentiel. Llegó a préstamo, la rompió, Boca lo compró y no para de devolverle la confianza a base de múltiples anotaciones en partidos decisivos. En ese sentido, ahora alcanzó una nueva marca que le permitió ingresar en la historia grande junto a los principales ídolos.

El delantero uruguayo arribó procedente de Palmeiras, donde era suplente y tenía poco rodaje, como una apuesta para vestir la camiseta azul y oro. Cedido por un año y con una baja opción de compra, inmediatamente pagó con goles y desde la institución no dudaron: ejecutaron la cláusula de 3 millones de dólares para convertirlo en fichaje definitivo para el plantel del Xeneize.

Lo cierto es que tras el doblete ante Talleres, Merentiel llegó a los 50 goles en Boca. De esta manera, alcanzó la línea de grandes futbolistas como Marcelo Delgado e ingresó al lote privilegiado de los 27 jugadores con más anotaciones en el club. Así, no solo fue responsable directo de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sino que también sumó en lo personal.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

No solo es un acontecimiento importante para su carrera como futbolista profesional, sino que aumenta más aún si se tiene en cuenta que en el listado de máximos goleadores históricos de Boca, es uno de los pocos de los últimos años. De hecho, el último en conseguirlo fue Darío Benedetto, que está 20° con 71 conversiones durante su ambigua estadía en Brandsen 805.

Así las cosas, ahora Merentiel quedó a tiro de José Borello (51) y muy cerca de igualar la marca de Ernesto Mastrángelo y Alfredo Hugo Rojas, ambos con 56. Más adelante aparecen ídolos absolutos como Ángel Clemente Rojas (79), Guillermo Barros Schelotto (86), Sergio Martínez (86), Juan Román Riquelme (90) y Carlos Tevez (94), cifras a las que apunta el atacante charrúa.

Como no podía ser de otra manera, el ranking lo lidera Martín Palermo (236), el mítico goleador que ocasionó un antes y un después en la historia del fútbol argentino y de Boca. En lo más alto del listado, está acompañado en el podio por Roberto Cherro (223) y Francisco Varallo (194), otros dos míticos goleadores de la institución de la ribera en épocas mucho más anteriores al Titán.

Martin Palermo al anotarle dos goles a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2000.

La lista de máximos goleadores históricos de Boca

#JUGADORGOLESPARTIDOSPROMEDIO
1Martín Palermo2364040,58
2Roberto Cherro2233050,73
3Francisco Varallo1942220,87
4Domingo Tarasconi1922360,81
5Jaime Sarlanga1292200,59
6Mario Boyé1232280,54
7Delfín Benítez Cáceres1141760,65
8Pedro Fournol Calomino992260,44
9Pío Corcuera971870,52
10Carlos Tevez942790,34
11Juan Román Riquelme903880,23
12Sergio Martínez861670,51
13Guillermo Barros Schelotto863000,29
14Alfredo Graciani832500,33
15Rodrigo Palacio821850,44
16Osvaldo Potente811950,42
17Angel Clemente Rojas792220,36
18Diego Latorre772420,32
19Paulo Valentim711110,64
20Darío Benedetto711720,41
21Hugo Curioni681350,50
22Ricardo Gareca641330,48
23Jorge Alberto Comas631260,50
24Alfredo Hugo Rojas561240,45
25Ernesto Mastrángelo561340,42
26José Borello51890,57
27Miguel Merentiel501410,35
28Marcelo Delgado501930,26
DATOS CLAVE

  • El protagonista Miguel Merentiel alcanzó los 50 goles en Boca Juniors tras su doblete ante Talleres en octavos de final.
  • Con 50 goles, Merentiel ingresó al lote de los 27 máximos goleadores históricos de Boca, igualando la línea de Marcelo Delgado.
  • El uruguayo está a un gol de alcanzar a José Borello (51) y cerca de Ernesto Mastrángelo y Alfredo Hugo Rojas (56) en el ranking histórico.
  • Merentiel fue comprado por Boca al Palmeiras por 3 millones de dólares, después de haber llegado a préstamo.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

