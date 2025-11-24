Tras el doblete ante Talleres, la impactante marca que alcanzó Miguel Merentiel en la historia de Boca

No caben dudas que uno de los mejores refuerzos traídos por la gestión de Juan Román Riquelme es Miguel Merentiel. Llegó a préstamo, la rompió, Boca lo compró y no para de devolverle la confianza a base de múltiples anotaciones en partidos decisivos. En ese sentido, ahora alcanzó una nueva marca que le permitió ingresar en la historia grande junto a los principales ídolos.

El delantero uruguayo arribó procedente de Palmeiras, donde era suplente y tenía poco rodaje, como una apuesta para vestir la camiseta azul y oro. Cedido por un año y con una baja opción de compra, inmediatamente pagó con goles y desde la institución no dudaron: ejecutaron la cláusula de 3 millones de dólares para convertirlo en fichaje definitivo para el plantel del Xeneize.

Lo cierto es que tras el doblete ante Talleres, Merentiel llegó a los 50 goles en Boca. De esta manera, alcanzó la línea de grandes futbolistas como Marcelo Delgado e ingresó al lote privilegiado de los 27 jugadores con más anotaciones en el club. Así, no solo fue responsable directo de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sino que también sumó en lo personal.

Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)

No solo es un acontecimiento importante para su carrera como futbolista profesional, sino que aumenta más aún si se tiene en cuenta que en el listado de máximos goleadores históricos de Boca, es uno de los pocos de los últimos años. De hecho, el último en conseguirlo fue Darío Benedetto, que está 20° con 71 conversiones durante su ambigua estadía en Brandsen 805.

Así las cosas, ahora Merentiel quedó a tiro de José Borello (51) y muy cerca de igualar la marca de Ernesto Mastrángelo y Alfredo Hugo Rojas, ambos con 56. Más adelante aparecen ídolos absolutos como Ángel Clemente Rojas (79), Guillermo Barros Schelotto (86), Sergio Martínez (86), Juan Román Riquelme (90) y Carlos Tevez (94), cifras a las que apunta el atacante charrúa.

Como no podía ser de otra manera, el ranking lo lidera Martín Palermo (236), el mítico goleador que ocasionó un antes y un después en la historia del fútbol argentino y de Boca. En lo más alto del listado, está acompañado en el podio por Roberto Cherro (223) y Francisco Varallo (194), otros dos míticos goleadores de la institución de la ribera en épocas mucho más anteriores al Titán.

Martin Palermo al anotarle dos goles a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2000.

La lista de máximos goleadores históricos de Boca

# JUGADOR GOLES PARTIDOS PROMEDIO 1 Martín Palermo 236 404 0,58 2 Roberto Cherro 223 305 0,73 3 Francisco Varallo 194 222 0,87 4 Domingo Tarasconi 192 236 0,81 5 Jaime Sarlanga 129 220 0,59 6 Mario Boyé 123 228 0,54 7 Delfín Benítez Cáceres 114 176 0,65 8 Pedro Fournol Calomino 99 226 0,44 9 Pío Corcuera 97 187 0,52 10 Carlos Tevez 94 279 0,34 11 Juan Román Riquelme 90 388 0,23 12 Sergio Martínez 86 167 0,51 13 Guillermo Barros Schelotto 86 300 0,29 14 Alfredo Graciani 83 250 0,33 15 Rodrigo Palacio 82 185 0,44 16 Osvaldo Potente 81 195 0,42 17 Angel Clemente Rojas 79 222 0,36 18 Diego Latorre 77 242 0,32 19 Paulo Valentim 71 111 0,64 20 Darío Benedetto 71 172 0,41 21 Hugo Curioni 68 135 0,50 22 Ricardo Gareca 64 133 0,48 23 Jorge Alberto Comas 63 126 0,50 24 Alfredo Hugo Rojas 56 124 0,45 25 Ernesto Mastrángelo 56 134 0,42 26 José Borello 51 89 0,57 27 Miguel Merentiel 50 141 0,35 28 Marcelo Delgado 50 193 0,26

