Tras el doblete ante Talleres, la impactante marca que alcanzó Miguel Merentiel en la historia de Boca

No caben dudas que uno de los mejores refuerzos traídos por la gestión de Juan Román Riquelme es Miguel Merentiel. Llegó a préstamo, la rompió, Boca lo compró y no para de devolverle la confianza a base de múltiples anotaciones en partidos decisivos. En ese sentido, ahora alcanzó una nueva marca que le permitió ingresar en la historia grande junto a los principales ídolos.
El delantero uruguayo arribó procedente de Palmeiras, donde era suplente y tenía poco rodaje, como una apuesta para vestir la camiseta azul y oro. Cedido por un año y con una baja opción de compra, inmediatamente pagó con goles y desde la institución no dudaron: ejecutaron la cláusula de 3 millones de dólares para convertirlo en fichaje definitivo para el plantel del Xeneize.
Lo cierto es que tras el doblete ante Talleres, Merentiel llegó a los 50 goles en Boca. De esta manera, alcanzó la línea de grandes futbolistas como Marcelo Delgado e ingresó al lote privilegiado de los 27 jugadores con más anotaciones en el club. Así, no solo fue responsable directo de la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, sino que también sumó en lo personal.
Miguel Merentiel, delantero uruguayo de Boca Juniors. (Getty Images)
No solo es un acontecimiento importante para su carrera como futbolista profesional, sino que aumenta más aún si se tiene en cuenta que en el listado de máximos goleadores históricos de Boca, es uno de los pocos de los últimos años. De hecho, el último en conseguirlo fue Darío Benedetto, que está 20° con 71 conversiones durante su ambigua estadía en Brandsen 805.
Así las cosas, ahora Merentiel quedó a tiro de José Borello (51) y muy cerca de igualar la marca de Ernesto Mastrángelo y Alfredo Hugo Rojas, ambos con 56. Más adelante aparecen ídolos absolutos como Ángel Clemente Rojas (79), Guillermo Barros Schelotto (86), Sergio Martínez (86), Juan Román Riquelme (90) y Carlos Tevez (94), cifras a las que apunta el atacante charrúa.
Como no podía ser de otra manera, el ranking lo lidera Martín Palermo (236), el mítico goleador que ocasionó un antes y un después en la historia del fútbol argentino y de Boca. En lo más alto del listado, está acompañado en el podio por Roberto Cherro (223) y Francisco Varallo (194), otros dos míticos goleadores de la institución de la ribera en épocas mucho más anteriores al Titán.
Martin Palermo al anotarle dos goles a Real Madrid en la final de la Copa Intercontinental 2000.
La lista de máximos goleadores históricos de Boca
|#
|JUGADOR
|GOLES
|PARTIDOS
|PROMEDIO
|1
|Martín Palermo
|236
|404
|0,58
|2
|Roberto Cherro
|223
|305
|0,73
|3
|Francisco Varallo
|194
|222
|0,87
|4
|Domingo Tarasconi
|192
|236
|0,81
|5
|Jaime Sarlanga
|129
|220
|0,59
|6
|Mario Boyé
|123
|228
|0,54
|7
|Delfín Benítez Cáceres
|114
|176
|0,65
|8
|Pedro Fournol Calomino
|99
|226
|0,44
|9
|Pío Corcuera
|97
|187
|0,52
|10
|Carlos Tevez
|94
|279
|0,34
|11
|Juan Román Riquelme
|90
|388
|0,23
|12
|Sergio Martínez
|86
|167
|0,51
|13
|Guillermo Barros Schelotto
|86
|300
|0,29
|14
|Alfredo Graciani
|83
|250
|0,33
|15
|Rodrigo Palacio
|82
|185
|0,44
|16
|Osvaldo Potente
|81
|195
|0,42
|17
|Angel Clemente Rojas
|79
|222
|0,36
|18
|Diego Latorre
|77
|242
|0,32
|19
|Paulo Valentim
|71
|111
|0,64
|20
|Darío Benedetto
|71
|172
|0,41
|21
|Hugo Curioni
|68
|135
|0,50
|22
|Ricardo Gareca
|64
|133
|0,48
|23
|Jorge Alberto Comas
|63
|126
|0,50
|24
|Alfredo Hugo Rojas
|56
|124
|0,45
|25
|Ernesto Mastrángelo
|56
|134
|0,42
|26
|José Borello
|51
|89
|0,57
|27
|Miguel Merentiel
|50
|141
|0,35
|28
|Marcelo Delgado
|50
|193
|0,26
DATOS CLAVE
- El protagonista Miguel Merentiel alcanzó los 50 goles en Boca Juniors tras su doblete ante Talleres en octavos de final.
- Con 50 goles, Merentiel ingresó al lote de los 27 máximos goleadores históricos de Boca, igualando la línea de Marcelo Delgado.
- El uruguayo está a un gol de alcanzar a José Borello (51) y cerca de Ernesto Mastrángelo y Alfredo Hugo Rojas (56) en el ranking histórico.
- Merentiel fue comprado por Boca al Palmeiras por 3 millones de dólares, después de haber llegado a préstamo.
