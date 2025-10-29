Es tendencia:
Boca Juniors

Tras la victoria ante Barracas, Úbeda planea un contundente cambio de esquema para la visita de Boca a Estudiantes

Ante la ausencia de Paredes por suspensión, el entrenador del Xeneize podría hacer un cambio táctico.

Por Marco D'arcangelo

Claudio Úbeda, entrenador de Boca.
Por la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, luego de la victoria ante Barracas Central, Boca visita a Estudiantes en La Plata con el objetivo de lograr otro triunfo que no solo lo asiente en las dos tablas, sino que también para llegar bien parado de cara al Superclásico contra River.

Para este partido, el entrenador del Xeneize, Claudio Úbeda, no podrá contar con su capitán Leandro Paredes, debido a que fue amonestado contra el Guapo y llegó a la quinta, por lo que tendrá que cumplir con una fecha de suspensión. Como consecuencia de esto, el DT piensa en un cambio táctico.

Es que, son dos los candidatos para reemplazar a Paredes, y por eso podría darse una variante en el esquema táctico. El primer nombre para acompañar a Milton Delgado en la mitad de la cancha es Ander Herrera, quien viene sumando minutos desde el banco de suplentes.

El otro nombre para ocupar este lugar en la mitad de cancha es Williams Alarcón. En caso de que esto ocurra, el chileno, que fue titular ante Barracas, se moverá al centro de la cancha y se hará un cambio táctico, para darle ingreso a Exequiel Zeballos por la banda izquierda. 

Así las cosas, el Changuito podría volver a ser titular y volver al 4-3-3 que utilizó el Xeneize a lo largo del certamen. De ser así, la mitad de la cancha quedará compuesta por Milton Delgado junto a Williams Alarcón como doble cinco, más Carlos Palacios con un rol más ofensivo. 

Por otro lado, la delantera quedaría compuesta por Exequiel Zeballos por la banda izquierda, Milton Giménez fijado como centrodelantero, mientras que Miguel Merentiel podría moverse por el costado derecho de la ofensiva, en una función que ya cumplió a lo largo de la temporada.

La posible formación de Boca para enfrentar a Estudiantes

El Xeneize saldría a la cancha con: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Ander Herrera o Exequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Milton Giménez.

En síntesis 

  • Boca Juniors, dirigido por Claudio Úbeda, visitará a Estudiantes por la fecha 14 del Torneo Clausura.
  • El capitán Leandro Paredes no jugará por suspensión tras recibir la quinta tarjeta amarilla contra Barracas Central.
  • Ander Herrera y Williams Alarcón son los candidatos para reemplazar a Paredes en el mediocampo.
Fue campeón con River, jugó en la Premier League y respaldó a Edinson Cavani por su mala racha en Boca: “Lo banco a morir”

“El Superclásico lo vamos a ganar porque estamos bien”

Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

jpasman
toti pasman

Triunfazo de Boca para que Russo sonría desde el cielo: contra River, uno puede dejar afuera de la Libertadores al otro

