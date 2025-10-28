Fue campeón con River, jugó en la Premier League y respaldó a Edinson Cavani por su mala racha en Boca: “Lo banco a morir”

A los 38 años, Edinson Cavani pelea para estar a la altura del desafío que significa ponerse la camiseta de Boca Juniors. El laureado goleador uruguayo llegó como una estrella mundial, pero aún no pudo demostrar todo su potencial a causa de las lesiones y una inesperada mala racha frente al arco para un artillero de su calibre.

En lo que va del 2025, el Matador gritó apenas 4 goles con participación en 21 partidos, pero la cuenta de gritos se achica apenas a 1 solo si se tiene en cuenta este segundo semestre. A pesar de este flojo momento, Esteban Fuertes salió a bancar al uruguayo.

En diálogo con Dupla Técnica, el histórico futbolista de Colón se refirió a la trayectoria del exjugador de PSG, Manchester United y Napoli, entre otros, y destacó su forma de jugar en su misma posición.

“A Cavani se le ha cerrado el arco. Es un jugador que admiro, lo admiré siempre porque es un grandísimo delantero. Lo ha demostrado en el mundo, ha jugado Mundiales. Hoy está pasando por una mala racha, pero a ese tipo de delanteros los banco a morir”, respaldó el Bichi.

Bichi Fuertes reveló que recibió el llamado de Boca

A pesar de ser un confeso hincha de River y de haber vestido esa camiseta entre 2002 y 2003, la leyenda de Colón contó la anécdota de cuando estuvo cerca del Xeneize: “Me llamaron una vez, cuando yo estaba en Platense. Fue antes de River. No sé qué delantero se iba y estaba entre Palermo y yo. Creo que no se equivocó Boca”.

El delantero que también vistió las camisetas de Racing, Independiente y Derby County, en la Premier League, explicó si hubiera aceptado la propuesta de Boca: “Yo siempre lo dije, era muy fanático de River desde chiquito. Pero cuanto te metés en esta profesión vos te hacés hincha de la camiseta que defendés. La simpatía por el club del que eras de chiquito no se te va, pero defendés a morir la camiseta que te ponés”.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

El exfutbolista Esteban Fuertes salió a “bancar a morir” a Edinson Cavani ante su sequía goleadora.

salió a “bancar a morir” a ante su sequía goleadora. Fuertes afirmó que Cavani es un “grandísimo delantero” que actualmente “está pasando por una mala racha”.

afirmó que es un “grandísimo delantero” que actualmente “está pasando por una mala racha”. El Bichi destacó que el delantero uruguayo “lo ha demostrado en el mundo” y que ha jugado Mundiales.

ver también El Estadio Único de La Plata cambia de nombre a ‘Diego Armando Maradona – Tricampeones del mundo’