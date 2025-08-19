Tras los dichos de Oriana Sabatini, esto dicen en Italia sobre el rumor de Paulo Dybala a Boca: “La Roma hablará”

El pasado lunes Oriana Sabatini, la pareja de Paulo Dybala, habló en una entrevista en el canal de streaming Olga y allí volvió a referirse a la posibilidad de que la ‘Joya’ vuelva al fútbol argentino para jugar en Boca, donde compartiría plantel con Leandro Paredes.

“No depende de mí, chicos. Lo tienen que llamar y él tiene que querer“, fue la respuesta de Oriana ante la pregunta que recibió respecto al futuro de Dybala y la posibilidad de jugar en el Xeneize teniendo en cuenta que el futbolista es hincha del club.

Respecto a esto, La Gazzetta Dello Sports, uno de los más prestigiosos medios de Italia, publicó un artículo en el que explicó cómo está la situación contractual del argentino, sumado también a las intenciones que tienen tanto el club como el jugador para el futuro cercano.

En el mismo, explicaron que Dybala no tiene intenciones de irse de la Roma, a pesar de que el tema de la renovación de su contrato, que vence a mediados de 2026, todavía se encuentra estancada, ya que las partes no se sentaron a negociar para llegar a un acuerdo.

“No hay indicios de que se marche. Por ahora, regresar a su país no es una opción”, afirmó el medio italiano de manera contundente para ponerle paños fríos a la situación y afirmar que el futuro del delantero de 31 años seguiría en el fútbol del viejo continente.

“La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico”, explicaron respecto a la postura del club.

Los dichos de Dybala sobre la posibilidad de jugar en Boca

El delantero de la Roma fue consultado en una entrevista con Gastón y Esteban Edul sobre la posibilidad de volver al fútbol argentino para jugar en Boca. Al respecto de esto, explicó: “Al no haber jugado en Primera División y no conocer los estadios… Tengo en mente volver pero no sé si va a pasar. Paredes me presiona todos los días y a mí me encantaría jugar en Argentina”.

“En Instagram hay fotos mías de cuando era chico, lo que dice ‘Lea’, veo lo que me escriben los hinchas y es muy lindo porque nunca fui a la cancha a ver a Boca”, siguió con la presión de Paredes y el cariño que recibe por parte de los hinchas del elenco de la Ribera.

Además, explicó que su padre lo hizo hincha del club: “Mi viejo era fanático de Boca. Tuvo tres hijos y los dos más grandes le salieron de River e Independiente. Yo era el más chico y me llevaba a todos lados y a cualquier partido. Cuando Boca jugaba contra algún equipo de Córdoba íbamos siempre a la cancha”.

