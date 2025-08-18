Tras ser confirmado como DT en su nuevo equipo, Latorre explicó el drama de un referente de Boca: “Tiene deteriorada la confianza”

Boca volvió a sonreír al reencontrarse con la victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Sin embargo, quien vivió una nueva noche complicada fue Edinson Cavani: tuvo un grosero fallo en una definición frente al arco, extendió su sequía goleadora y, al ser reemplazado en el segundo tiempo, demostró cierto fastidio con la decisión del cuerpo técnico. Una actuación que, una vez más, lo dejó en el ojo de la tormenta.

En ese sentido, mientras su continuidad como titular volvió a ponerse en discusión, apareció una voz autorizada en la materia para intentar encontrar una explicación al delicado momento deportivo que atraviesa el uruguayo: Diego Latorre.

A través de su cuenta de Instagram, el ex delantero, actual comentarista y flamante entrenador de La Jaula Fútbol, un equipo de fútbol 7 donde compite su hijo, grabó un video explayándose en profundidad sobre esta cuestión, atribuyéndole la responsabilidad a un factor en específico: la falta de confianza. “Estaba pensando qué le sucede a Cavani, que erra tantos goles y el asunto creo yo, sin estar en la piel de él, es que tiene absolutamente deteriorada la confianza, que es algo natural“, abrió Latorre, filmándose a sí mismo mientras paseaba.

Y continuó: “En un jugador como él, que hizo goles por todo el mundo y jugó en los mejores equipos, uno cree que no le debería suceder. Sí a un principiante o un chico, pero no a un jugador con trayectoria, porque se supone que debe tener recursos futbolísticos y emocionales para salir de la crisis“.

Cavani y una sequía goleadora que preocupa en todo Boca.

Ante ese planteo, explicó las consecuencias que trae consigo la pérdida de seguridad. “Se traduce en no pegarle a la pelota con seguridad, sin convicción o sin fe, hasta quizás el temor de enfrentar el riesgo de equivocarse“, expresó, para luego profundizar en el último aspecto mencionado.

“El riesgo está, pero el jugador no lo piensa en el momento del partido. Si vos vas a ejecutar pensando en el error, lo más probable es que te equivoques. Después se corregirá el error, pero un jugador no puede pensar en él. Y yo creo que eso es lo que le sucede a Cavani: evita enfrentarse con el riesgo de equivocarse, justamente en su especialidad, que es el gol o el área, su lugar de dominio”, cerró Gambeta su reflexión acerca de una situación que definió como “un caso atípico en el fútbol”.

Cavani lleva gritados tres goles en todo lo que va del 2025. Aunque la estadística se agrava cuando muestra que solo convirtió uno desde marzo hasta hasta la fecha, que fue el descuento ante Atlético Tucumán, en la eliminación por Copa Argentina. Una temporada atípica para lo que acostumbró a lo largo de su carrera.

La inmersión de Latorre en la dirección técnica

Gambeta, como todavía lo apodan sus compañeros de trabajo en ESPN, está listo para tomar el mando de La Jaula Fútbol, equipo amateur de fútbol 7 en el que compite su hijo, que se encargó este jueves de presentarlo oficialmente a través de las redes sociales.

Admirador de Josep Guardiola y Arsene Wenger, Latorre hará así su estreno en el mundo de la dirección técnica después de haber dedicado tiempo a completar los diferentes cursos habilitantes, tal vez pensando en alguna vez lanzarse a la aventura de comandar un plantel profesional.

Bajo esa línea, días atrás, Latorre se ofreció durante su participación en el programa F90 a colaborar con Ferrocarril Oeste, club del cual es confeso hincha, para ayudarlo a superar la crisis futbolística e institucional que lo tiene comprometido con la posibilidad de descender a la tercera categoría del fútbol argentino.

