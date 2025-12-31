El plan de Alcaraz para llegar al nivel de Djokovic en un aspecto clave del tenis

La diferencia que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner le sacaron al resto de los tenistas profesionales es impresionante. El español terminó 2025 como número 1 del mundo en el ranking de la ATP, pero así y todo sabe que necesita seguir mejorando aspectos de su juego para tener más herramientas y fallar menos de lo que ya falla.

En los últimos días, Carlos Alcaraz anunció que dejaba de trabajar con Juan Carlos Ferrero, su entrenador histórico. Su lugar lo tomó, por ahora, Samu López, que se había incorporado al equipo del Mosquito un tiempo atrás. En la antesala del comienzo de la temporada 2026, el murciano se mostró entrenando y se pudo observar un cambio clave en su saque.

Alcaraz trabaja con Samu López en la pretemporada. (Foto: Getty).

Un nuevo lanzamiento

Pese a ser profesionales y tener movimientos mecanizados desde chicos, los tenistas cambian algunos movimientos para potenciar sus puntos débiles. Es cierto que el saque de Alcaraz mejoró considerablemente en 2025 y fue pieza fundamental para salir de momentos complicados en algunos partidos.

Lo que se pudo observar en estos últimos días es que el lanzamiento inicial de la pelota pasó a ser desde la altura del pecho, tal como lo hace Novak Djokovic. Anteriormente, Carlitos iniciaba el movimiento desde la cintura, por lo que hacía un recorrido menor.

Carlitos practica saques. (Foto: Getty).

Los objetivos de Alcaraz en 2026

El murciano tiene una base de objetivos clara para 2025: mantenerse como número 1 del mundo en el ranking de la ATP, ajustar mejor su calendario para no perderse ningún Masters 1000 -como pasó en este 2025- y completar la conquista del Grand Slam que le falta: el Abierto de Australia. Por otro lado, tendrá que subir un poco su nivel en canchas duras indoor, el fuerte de su principal rival, Jannik Sinner.

