No se vio en TV: los picantes gestos de Edinson Cavani a un hincha tras el triunfo de Boca ante Independiente Rivadavia

A pesar de que Boca volvió de Mendoza con una sonrisa tras la goleada a Independiente Rivadavia, Edinson Cavani no pudo disfrutarla a pleno. Es que el uruguayo quedó nuevamente en el ojo de la tormenta: desperdició una chance clara frente al arco, extendió su preocupante sequía goleadora y se retiró molesto cuando fue reemplazado. Pero no todo terminó allí: al final de la noche terminaría protagonizando un picante cruce con un hincha.

La situación ocurrió apenas terminó el partido. Cavani se dirigía al vestuario junto a sus compañeros cuando, a través de una cámara de TyC Sports, se lo vio alzar la vista, desacelerar un poco la marcha y clavar la mirada en un plateísta de Independiente Rivadavia que, aparentemente, lo estaba increpando. Y el Matador no se quedó de brazos cruzados.

Al identificarlo entre la multitud, el delantero comenzó a gesticular con su mano, señalándole que se retire del estadio Malvinas Argentinas. Luego, ya bajando las escaleras hacia el túnel, utilizó ambos brazos para simular que levantaba una pala, en una clara alusión a mandarlo a trabajar. Finalmente, antes de perderse de vista, insistió con el mismo gesto de despedida.

Así fue el cierre de una noche poco afortunada para el capitán de Boca, quien horas después del encuentro apareció en sus redes sociales para enviarlo un mensaje a los hinchas y sus compañeros. “Gran esfuerzo. A seguir y seguir“, publicó en su cuenta de Instagram junto a dos imágenes de la victoria ante Independiente Rivadavia.

Cavani lleva gritados tres goles en todo lo que va del 2025. Aunque la estadística se torna más preocupante cuando refleja que solo convirtió uno desde marzo hasta hasta la fecha, que fue el descuento ante Atlético Tucumán, en la eliminación por Copa Argentina. Una temporada atípica para lo que acostumbró a lo largo de su carrera.

La reflexión de Diego Latorre sobre la sequía de Cavani

A través de su cuenta de Instagram, el ex delantero, actual comentarista grabó un video explayándose en profundidad sobre esta cuestión, atribuyéndole la responsabilidad a un factor en específico: la falta de confianza. “Estaba pensando qué le sucede a Cavani, que erra tantos goles y el asunto creo yo, sin estar en la piel de él, es que tiene absolutamente deteriorada la confianza, que es algo natural“, abrió Latorre, filmándose a sí mismo mientras paseaba.

Ante ese planteo, explicó las consecuencias que trae consigo la pérdida de seguridad. “Se traduce en no pegarle a la pelota con seguridad, sin convicción o sin fe, hasta quizás el temor de enfrentar el riesgo de equivocarse“, expresó, para luego profundizar en el último aspecto mencionado.

“El riesgo está, pero el jugador no lo piensa en el momento del partido. Si vos vas a ejecutar pensando en el error, lo más probable es que te equivoques. Después se corregirá el error, pero un jugador no puede pensar en él. Y yo creo que eso es lo que le sucede a Cavani: evita enfrentarse con el riesgo de equivocarse, justamente en su especialidad, que es el gol o el área, su lugar de dominio”, cerró Gambeta su reflexión acerca de una situación que definió como “un caso atípico en el fútbol”.

