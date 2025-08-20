Tuvo un discreto paso por Boca, lleva más de 50 partidos en la Serie A y ahora será transferido por 6.5 millones de euros

A falta de 10 días para que finalice el mercado de pases en Europa, un movimiento interno en la Serie A tiene a un argentino como protagonista. Martín Payero, futbolista con pasado en Banfield y Boca Juniors, dejará Udinese para convertirse en refuerzo de Cremonese.

De acuerdo a lo informado por el periodista Nicolò Schira, el mediocampista argentino se sumará al conjunto recién ascendido a préstamo, pero con una obligación de compra de 6.5 millones de euros. Será su tercera temporada consecutiva en el fútbol italiano.

Payero se sumará a las filas de Davide Nicola y será compañero de otro argentino: Franco “Mudo” Vázquez. El gran objetivo de la temporada será mantener la categoría, tras haber ascendido a través de los playoffs de la Serie B, en donde se impuso sobre Monza.

El volante surgido en Banfield abandona Udinese con 56 partidos oficiales disputados, con un saldo de 3 goles y 5 asistencias. Además, recibió 11 tarjetas amarillas y 1 roja. Cabe recordar que, previo a su paso por Boca, jugó 16 partidos en el Middlesbrough de la segunda división de Inglaterra.

Cuándo puede debutar Payero

La Serie A comenzará este fin de semana y el arranque de Cremonese será nada más ni nada menos que ante Milan, en un encuentro que se llevará a cabo el sábado 23 de agosto. En caso de conseguir la firma antes de esa fecha, el debut de Payero podría ser en San Siro. Caso contrario, deberá esperar al viernes 29 de agosto cuando reciba a Sassuolo.

El paso de Martín Payero por Boca

Antes de pisar fuerte en Italia, Martín Payero tuvo un discreto paso por Boca Juniors entre 2022 y 2023. En esa temporada, disputó 32 partidos, aportando 5 goles y 1 asistencia. Allí se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 y de la Supercopa 2023, ambas con Hugo Ibarra como director técnico.

Publicidad

Publicidad

El ciclo del mediocampista en el equipo de la Ribera fue irregular, combinando buenos partidos con otros en los que ni siquiera fue considerado por el entrenador. Las lesiones lo privaron de sumar más rodaje en el Xeneize.

ver también Fue compañero de Messi, perdió la final de Madrid contra River y reveló: “Me arrepiento de haberme ido de Boca”