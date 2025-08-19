La sorpresiva reacción de Paulo Dybala ante la posibilidad de ser refuerzo de Boca

En las últimas horas el nombre de Paulo Dybala volvió a estar en las primeras planas del mundo Boca, debido a que su pareja, Oriana Sabatini, explicó que una entrevista con el canal de streaming Olga lo que debe hacer el club para ficharlo en los próximos mercados de pases.

Luego de esto, el mismo Dybala habló con el programa “Sería Increíble” del mismo canal, y allí le consultaron por la posibilidad de llegar al elenco de la Ribera, donde volvería a compartir plantel con Leandro Paredes, tal como pasó en la Roma durante las últimas temporadas.

Ante esta consulta, la ‘Joya’ reaccionó riéndose y luego comenzó a explicar que esta oportunidad la ve lejana debido a su situación contractual con el equipo italiano, con el que tiene vínculo vigente hasta mediados del año que viene, con la posibilidad de renovar por una temporada más.

“Perdimos unos amigos con los que nos juntamos mucho, entonces calculo que va a haber menos asado, pero seguramente alguno va a salir”, inició respecto a su relación con Leandro Paredes, quien busca convencerlo para que llegue al club en el corto o mediano plazo.

Además, cuando le pidieron que vaya a Boca a comer asado, soltó entre risas: “Lo que pasa es que si yo sé que si hay alguien que hace el asado mejor que yo no me meto”. Y agregó, cerrando la posibilidad de llegar al club en el corto plazo: “No, no, tengo contrato acá con Roma, así que por ahora sigo comiendo asados acá en Roma”.

La situación contractual de Dybala con la Roma

El delantero de 31 años tiene contrato con la Loba hasta el final de la próxima temporada. En los próximos meses, la dirigencia del elenco italiano se sentará a negociar con el futbolista para estirar su vínculo por lo menos por un año más, si es que accede a resignar parte de su salario.

“La Roma hablará de esto con el jugador tras el cierre del mercado de fichajes, y quizás incluso después. Tanto Gasperini como Massara quieren evaluar la adaptación de Dybala al ritmo de la nueva Roma, especialmente en cuanto a su estado físico”, explicó la Gazzetta Dello Sports.

