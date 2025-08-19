Fue compañero de Messi, perdió la final de Madrid contra River y reveló: “Me arrepiento de haberme ido de Boca”

Mauro Zárate fue uno de esos jugadores que, ya sea por talento o decisiones y polémicas, siempre estuvo en el centro de la escena del fútbol argentino. Y aunque colgó los botines a principios de este año, le resulta inevitable volver atrás en el tiempo para repasar lo conseguido, como también reconocer aquellas decisiones que le hubiese gustado tomar de otra manera. Entre ellas, su salida de Boca

En diálogo con el canal de streaming Olga, Zárate fue contundente. “Cambiaría decisiones de mi carrera, siempre lo digo. No sé si entra ir a Qatar, pero sí el irme de Lazio, del West Ham y de Boca. Y con la gente de Vélez siempre pido las disculpas que tengo que pedir, porque falté a mi palabra”, confesó el exdelantero.

Su paso por Boca estuvo marcado por altos y bajos. Llegó en 2018, protagonizando uno de los pases más controversiales del fútbol local al abandonar Vélez, y en la Ribera vivió la final de Madrid ante River, conquistó tres títulos locales y, más tarde, perdió protagonismo a raíz de lesiones y una relación desgastada con Miguel Ángel Russo. Finalmente, en 2021, decidió ponerle fin a su etapa en el club tras 85 partidos y haber marcado 21 goles.

Mauro Zárate vistió la camiseta de Boca durante tres años (Getty).

Meses atrás, en una entrevista con Bolavip, Zárate ya había dejado entrever que su salida no había sido la mejor elección. “Lo ideal hubiese sido quedarme hasta el final, uno o dos años más y retirarme en Boca, que era lo que había planeado en su momento”, expresó en marzo.

Además, recordó lo que sentía en aquel tiempo en la Ribera. “Me fui por algunas cosas que estaban pasando. No me hinché, disfrutaba todos los días. Boca fue una de las mejores cosas que me pasó en la carrera, fue hermoso”, añadió.

No obstante, tal vez como un guiño del destino, el legado Zárate continúa presente en Boca gracias a Rocco, hijo de Mauro. El pequeño retomó el sendero de su padre a partir de este año, cuando se inscribió en las inferiores del Xeneize y todos los fines de semana recibe el aliento de su papá por detrás del alambrado.

La carrera de Mauro Zárate

El exdelantero, actualmente con 38 años, disputó un total de 534 partidos oficiales a lo largo de su extensa trayectoria. Su historia comenzó en Vélez Sarsfield, club en el que vivió tres ciclos distintos y donde se transformó en un hombre importante en la historia de la institución antes de su llegada a Boca.

Tras debutar en 2004 y exhibir un nivel que lo llevó a integrar el plantel argentino que conquistó el Mundial Sub-20 de 2007, Zárate inició un recorrido internacional que incluyó pasos por Italia e Inglaterra, donde dejó su huella en equipos como la Lazio, West Ham y Fiorentina. También incursionó en el fútbol del Medio Oriente, vistiendo las camisetas de clubes en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos.

Luego de su salida del club de la Ribera, su carrera entró en una etapa itinerante, con breves pasos por América Mineiro, Juventude de Brasil, Platense, Cosenza en Italia y Danubio de Uruguay. Tras dos años sin encontrar equipo, finalmente decidió colgar los botines en 2025.

