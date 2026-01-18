Úbeda considera cuatro cambios en la formación de Boca para jugar contra Olimpia en San Nicolás

Boca disputará este domingo ante Olimpia de Paraguay su segundo amistoso de pretemporada, tras el empate sin goles ante Millonarios de Colombia en La Bombonera. Esta vez, el partido se celebrará en el Estadio Único de San Nicolás de los Arroyos, desde las 21.00, y podrá verse por ESPN Premium y Disney+.

Aunque no se descarta que Claudio Úbeda pueda repetir la misma alineación titular del encuentro anterior, también se avanzó que podrían tener lugar cuatro modificaciones que consisten en los ingresos como titulares al equipo de Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Alan Velasco.

Si el entrenador finalmente se inclina por esos nombres, los que perderían la titularidad en relación con el duelo ante Millonarios serían Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Milton Delgado y Brian Aguirre, todos ellos con grandes chances de sí ser titulares en el estreno en el Torneo Apertura del próximo 25 de enero.

Los futbolistas que por lesión no habían podido ser parte del partido anterior y tampoco estarán disponibles este domingo son Edinson Cavani, Milton Giménez, Rodrigo Battaglia y el chileno Carlos Palacios.

La formación de Boca vs. Olimpia

Con ese panorama, la formación que podría alinear Úbeda en San Nicolás incluye a Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Nicolás Figal, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Leandro Paredes; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos.

La posible formación de Olimpia

Según avanzó la prensa paraguaya, Olimpia podría alinear con Gastón Olivera; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro, Hugo Quintana; Iván Leguizamón, Sebastián Ferreira y Rodney Redes.

¿Cuándo debuta Boca en el Apertura 2026?

El estreno de Boca en el Apertura 2026 de la Copa de la Liga, recibiendo al Deportivo Riestra en La Bombonera, está programado para el domingo 25 de enero desde las 18.30.

