Un retorno muy importante y tres ausencias de peso entre los convocados de Boca para visitar a Defensa y Justicia

El Xeneize enfrenta al Halcón este sábado y recibió fuertes novedades para el compromiso en Florencio Varela.

Por Nahuel De Hoz

Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.
© Marcelo Endelli/Getty Images.Los jugadores de Boca Juniors en La Bombonera.

Después del inesperado empate ante Central Córdoba en La Bombonera, Boca ya empieza a planificar el próximo duelo ante Defensa y Justicia. Este sábado y a partir de las 19 horas, el Xeneize se enfrenta al conjunto de Florencio Varela en condición de visitante. Para este compromiso, vuelve a estar entre los concentrados Ander Herrera, pero ya en óptimas condiciones físicas.

Lo cierto es que el mediocampista español es parte de la lista de convocados y está a disposición de Miguel Ángel Russo, por lo que se estima que sumará minutos ante el Halcón. Si bien en cada oportunidad que el elenco de la ribera jugó en condición de visitante el europeo sí fue parte de la nómina, no estaba del todo recuperado de su lesión muscular y ahora sí lo está.

De esta manera, Ander podría tener minutos después de más de tres meses, debido a que su último compromiso fue ante Benfica por la primera jornada del Mundial de Clubes, cuando salió lesionado en el primer tiempo. Cabe destacar que también fue expulsado mientras estaba en el banco de suplentes, por una agresiva protesta contra el árbitro en una revisión del VAR.

Ander Herrera, futbolista español de Boca Juniors en La Bombonera.

Ander Herrera, futbolista español de Boca Juniors en La Bombonera.

Por otro lado y debido a una lesión, Carlos Palacios está totalmente descartado, a tal punto que no integra la nómina. El parte médico emitido desde el club resalta una “distensión del músculo pectíneo izquierdo”, que lo obliga a estar fuera de las canchas por unas semanas. Además, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos, continúan recuperándose de sus cuestiones físicas y vuelven a estar ausentes.

NOTICIA EN DESARROLLO…

nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

