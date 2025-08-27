Es tendencia:
Una de las figuras del fútbol argentino reveló que lo sondearon de Boca: “Le preguntaron a mi representante”

Alan Lescano, jugador de Argentinos Juniors, confesó que sondearon a su representante para sumarlo al Xeneize en el último mercado de pases.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
A lo largo de esta temporada, uno de los equipos protagonistas del fútbol argentino es Argentinos Juniors, quien terminó puntero en su grupo en el Torneo Apertura. Además, es uno de los animadores del Torneo Clausura y pelea por clasificar a la próxima Copa Conmebol Libertadores.

Una de las figuras del equipo comandado por Nicolás Diez es Alan Lescano, el mediocampista de 23 años, quien en la goleada 4 a 1 ante Racing se despachó con un gol para igualar el encuentro y que en diálogo con TyC Sports reveló que desde Boca lo sondearon en el último mercado de pases. 

“De Boca no me llamó nadie. Se habían comunicado con mi representante por un tema de presupuesto”, confesó el volante ofensivo luego de la victoria de su equipo ante la Academia, refiriéndose a un diálogo que existió en el último mercado de pases del fútbol argentino. 

Conmigo no se comunicó nadie y mi representante tampoco me dio a entender que me iban a venir a buscar. Le habían preguntado y nada más que eso”, continuó al explicar que este diálogo no pasó de un sondeo debido a que desde Argentinos Juniors no estaban interesados en transferirlo. 

Alan Lescano, el jugador que sondeó Boca.

El Bicho de La Paternal se plantó en sus condiciones y a cada club interesado le exigió una oferta de por lo menos 7 millones de dólares. Al ser una cifra elevada, la dirigencia comandada por Juan Román Riquelme decidió bajarse de la negociación a pesar del interés por ficharlo. 

Los números de Alan Lescano en la actual temporada

A lo largo de la temporada 2025, el mediocampista ofensivo de 23 años lleva disputados un total de 23 partidos entre Torneo Apertura, Torneo Clausura y Copa Argentina. En los mismos convirtió seis goles, aportó cinco asistencias y recibió tres tarjetas amarillas. 

