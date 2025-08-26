Russo no le da lugar, cuesta 25 millones, acaba de meter un gol de chilena de afuera del área y se iría de Boca

Miguel Ángel Russo consiguió su segunda victoria en fila al frente de Boca tras lo que fueron los encuentros contra Independiente Rivadavia y Banfield. Y ahora, el equipo se acomodó. Pero mientras piensan en lo que será el partido del domingo ante Aldosivi, existe la chance de que desde Europa se lleven a un juvenil.

Zalaegerszegi TE, equipo de la Primera División de Hungría, está detrás de los pasos de Iker Zufiaurre, el delantero juvenil que milita en la Reserva y que fue clave ante el Tiburón, en Mar del Plata, donde en 10 minutos anotó un doblete para que el Xeneize revirtiera el resultado y se quedara con la victoria en el Torneo Proyección.

A lo largo de las últimas horas, justo antes de que Zufiaurre brillara en el predio de Punta Mogotes, el periodista Emiliano Raddi indicó en Planeta Boca Juniors que los húngaros hicieron una oferta para llevarse al juvenil de 20 años por un año a préstamo.

Por el momento, Boca no respondió a la propuesta formal, que también incluye una opción de compra por 1.250.000 millones de dólares. Cabe destacar que el contrato del oriundo de Adelia María tiene un contrato que finalizará el 31 de diciembre de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión por 25 millones de dólares.

El primer gol de Iker Zufiaurre vs. Aldosivi

El segundo gol de Iker Zufiaurre vs. Aldosivi

Los números de Iker Zufiaurre en Boca

Sus grandiosas actuaciones en inferiores y también en la Reserva lo llevaron a posicionarse muy bien entre sus compañeros. Incluso, en 2024 tuvo la chance de debutar como profesional luego de afrontar una gran Copa Libertadores Sub 20.

De la mano de Diego Martínez, ingresó desde el banco de suplentes, en Bolivia, frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, el 3 de abril del año pasado. Pero también jugó ante el mismo rival en La Bombonera, y luego afrontó el cotejo contra Atlético Tucumán por el campeonato doméstico. En total, llegó a jugar tres encuentros con el Xeneize, pero no convirtió goles ni aportó asistencias.