Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Russo no le da lugar, cuesta 25 millones, acaba de meter un gol de chilena de afuera del área y se iría de Boca

El futbolista fue clave en la victoria de la Reserva de Boca por 2-1 ante Aldosivi, donde anotó un doblete.

Por Julián Mazzara

Iker Zufiaurre, jugador de la Reserva de Boca.
© Instagram ikerzufiaurreIker Zufiaurre, jugador de la Reserva de Boca.

Miguel Ángel Russo consiguió su segunda victoria en fila al frente de Boca tras lo que fueron los encuentros contra Independiente Rivadavia y Banfield. Y ahora, el equipo se acomodó. Pero mientras piensan en lo que será el partido del domingo ante Aldosivi, existe la chance de que desde Europa se lleven a un juvenil.

Zalaegerszegi TE, equipo de la Primera División de Hungría, está detrás de los pasos de Iker Zufiaurre, el delantero juvenil que milita en la Reserva y que fue clave ante el Tiburón, en Mar del Plata, donde en 10 minutos anotó un doblete para que el Xeneize revirtiera el resultado y se quedara con la victoria en el Torneo Proyección.

A lo largo de las últimas horas, justo antes de que Zufiaurre brillara en el predio de Punta Mogotes, el periodista Emiliano Raddi indicó en Planeta Boca Juniors que los húngaros hicieron una oferta para llevarse al juvenil de 20 años por un año a préstamo.

Por el momento, Boca no respondió a la propuesta formal, que también incluye una opción de compra por 1.250.000 millones de dólares. Cabe destacar que el contrato del oriundo de Adelia María tiene un contrato que finalizará el 31 de diciembre de 2028 y cuenta con una cláusula de rescisión por 25 millones de dólares.

El primer gol de Iker Zufiaurre vs. Aldosivi

Tweet placeholder

El segundo gol de Iker Zufiaurre vs. Aldosivi

Tweet placeholder
Publicidad

Los números de Iker Zufiaurre en Boca

Sus grandiosas actuaciones en inferiores y también en la Reserva lo llevaron a posicionarse muy bien entre sus compañeros. Incluso, en 2024 tuvo la chance de debutar como profesional luego de afrontar una gran Copa Libertadores Sub 20.

De la mano de Diego Martínez, ingresó desde el banco de suplentes, en Bolivia, frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana, el 3 de abril del año pasado. Pero también jugó ante el mismo rival en La Bombonera, y luego afrontó el cotejo contra Atlético Tucumán por el campeonato doméstico. En total, llegó a jugar tres encuentros con el Xeneize, pero no convirtió goles ni aportó asistencias.

Lautaro Di Lollo renovó su contrato con Boca

ver también

Lautaro Di Lollo renovó su contrato con Boca

julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

Joaquín Arzura, en exclusiva: el esfuerzo para llegar a Primera, su paso por River y el retiro prematuro a los 32 años

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

Lee también
La decisión que deberán tomar Riquelme y Russo tras la salida de Marcelo Saracchi de Boca
Boca Juniors

La decisión que deberán tomar Riquelme y Russo tras la salida de Marcelo Saracchi de Boca

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes
Boca Juniors

Boca hoy: el llamado de Riquelme a Cavani, la decisión de Russo y la palabra de Paredes

La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Banfield
Boca Juniors

La tajante decisión de Miguel Ángel Russo con los jugadores de Boca tras la victoria ante Banfield

Tras confirmarse a Checo Pérez y Bottas en Cadillac, la IA pronosticó la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 y definió el futuro de Colapinto
FÓRMULA 1

Tras confirmarse a Checo Pérez y Bottas en Cadillac, la IA pronosticó la parrilla de la Fórmula 1 en 2026 y definió el futuro de Colapinto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo