Alarma en Boca: se lesionó uno de los titulares de Russo y será baja ante Aldosivi

Mientras el Xeneize se prepara para viajar a Mar del Plata, el cuerpo técnico recibió una noticia que cambia sus planes. Además, se abre una oportunidad importante para uno de los suplentes.

Por Agustín Vetere

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca.
Con la victoria ante Banfield en La Bombonera, Boca Juniors volvió a mostrar un buen rendimiento para encadenar dos triunfos. Así, el Xeneize parece haber dejado atrás la mala racha para enfocarse tanto en el Torneo Clausura como en la tabla anual para volver a la Copa Libertadores.

En ese contexto, los de Miguel Ángel Russo no tienen tiempo que perder y ya preparan el próximo compromiso. Será este domingo 31 de agosto ante Aldosivi en el Estadio José María Minella de Mar del Plata y desde las 14.30.

Este martes se confirmó una dura noticia para el cuerpo técnico liderado por Russo. Es que no podrán contar con Marco Pellegrino para el duelo ante el Tiburón. El defensor, que es uno de los puntos más altos del plantel en este semestre, será baja por alrededor de tres semanas.

Según el parte médico oficial publicado por Boca “el jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo”. Se trata de un músculo profundo que participa en la rotación de la cadera.

De esta manera, se abre una posibilidad para que Ayrton Costa regrese al XI titular. El zaguero había mostrado enormes rendimientos durante el primer semestre y el Mundial de Clubes, pero quedó detrás en la consideración de Russo ante la llegada de Pellegrino.

Los números de Pellegrino en Boca

Desde que Boca le compró el pase a Milan en 3,5 millones de euros, el defensor central disputó, entre todas las competencias, 8 encuentros con la camiseta azul y oro. Aún no convirtió goles.

