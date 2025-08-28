Es tendencia:
Vicente Taborda, vendido a Panathinaikos: los millones que reciben Boca y Platense

El mediocampista se va del Calamar y continuará su carrera en Grecia. El Xeneize tenía el 80% del pase y el club de Vicente López recibirá el 10%.

Por Joaquín Alis

A falta de pocos días para el cierre del mercado de pases en Europa, Boca cerró la venta de Vicente Taborda. El mediocampista, que se encontraba a préstamo en Platense, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia con una operación que le dejará dinero tanto al Xeneize como al Calamar.

El traspaso del entrerriano se cerró en 5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Al equipo de la Ribera le quedarán 4.5, ya que los 500.000 restantes irán para el conjunto de Vicente López por derechos de vidriera. Una negociación que deja contentas a todas las partes.

Taborda ya le había dejado en claro a los dos clubes su deseo de irse a jugar el Viejo Continente. Finalmente, los clubes acordaron la finalización anticipada de la cesión, lo que le permitió al futbolista de 24 años tener la posibilidad de emigrar en este mismo mercado de pases.

Los números de Vicente Taborda en Platense y Boca

Entre sus dos ciclos en el Calamar, el entrerriano acumula 86 partidos con la camiseta del equipo de Vicente López, en los que acumula 11 goles y 4 asistencias. Además, fue figura determinante para el primer título de primera división que consiguió Platense en su historia, con Torneo Apertura del 2025.

En Boca Juniors apenas pudo disputar 17 encuentros de carácter oficial. Desde su debut en aquel 0 a 0 ante Banfield, donde el Xeneize presentó un equipo juvenil luego de que el plantel profesional rompiera la burbuja sanitara por el Coronavirus, el volante jugó 631 minutos, sin anotaciones ni pases gol. Su última aparición fue en la final de la Conmebol Libertadores ante Fluminense.

Saracchi, otro que se fue a Europa

Horas atrás, quien había armado las valijas para continuar su carrera en Europa fue Marcelo Saracchi. Borrado por Miguel Ángel Russo, el lateral izquierdo uruguayo llegó a un acuerdo para convertirse en refuerzo de Celtic. Su salida se concretó a préstamo por un año con cargo y opción de compra.

