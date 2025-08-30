Con Boca en pleno ascenso, un jugador todavía tiene chances de dejar el club

Con dos victorias consecutivas, 3-0 como visitante de Independiente de Mendoza y 2-0 como local ante Banfield, Boca atraviesa su mejor momento desde el inicio del ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador y espera dar continuidad a esa buena racha este domingo, cuando visite en Mar del Plata a Aldosivi desde las 14.30.

En pleno ascenso, cuando la lógica indica que es momento de sentar bases y afianzar ideas, existe sin embargo la posibilidad de que El Xeneize se desprenda de un futbolista que fue importante en esa levantada: Exequiel Zeballos, autor de un gol en Mendoza y revulsivo también en La Bombonera desde su ingreso para disputar los últimos 15 minutos ante El Taladro.

La posibilidad de que Changuito dejara el equipo estaba latente desde que desde Arabia Saudita llegó a Boca una oferta cercana a los 9 millones de dólares por su fichaje, que fue rechazada de inmediato. Sin embargo, el periodista Federico Cristofanelli avanzó en Infobae que, incluso cuando el mercado ya no dejaría margen de maniobra para reemplazarlo, estarán dispuestos a transferirlo si desde Arabia envían una oferta mejorada.

“Si los árabes mejoran los números, su salida puede ser factible“, dijo sobre esa posibilidad de que Zeballos tenga que armar las valijas cuando se hayan disputado ya siete jornadas del Clausura 2025 de la Copa de la Liga para hacer su primera experiencia en el exterior.

Desde que Russo inició su tercer ciclo como DT de Boca, Zeballos solo fue titular en un partido.

El aporte de Zeballos en el tercer ciclo de Russo en Boca

La realidad de Exequiel Zeballos a lo largo del tercer ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador de Boca, que inició en el Mundial de Clubes, no fue muy diferente a la del resto de un plantel marcado por la irregularidad, que recién comenzó a mostrar signos de una mejoría sostenida en el empate ante Racing, al que le siguieron las victorias ante Independiente de Mendoza y Banfield.

En el certamen internacional FIFA participó de los tres encuentros, pero en dos lo hizo ingresando desde el banco de suplentes y en el que fue titular, ante Auckland, solo duró 26 minutos en cancha antes de tener que ser reemplazado por lesión.

De regreso en Argentina, se perdió las dos primeras fechas del Clausura por esa lesión y otra vez en la convocatoria no salió del banco de suplentes por la tercera fecha ante Huracán. Sus primeros minutos en el torneo los sumó ante Racing, ingresando desde el banco para completar 11 minutos. Siempre como relevo, jugó 26 minutos más ante Independiente de Mendoza y anotó un gol; además de acumular 15 minutos más en La Bombonera ante Banfield. Por Copa Argentina, en la eliminación ante Atlético de Tucumán, fue al banco de suplentes pero no ingresó.