Yamil Peralta tiene fecha y rival para defender el título Plata de peso crucero del CMB en Estados Unidos

En poco más de una semana, el olímpico argentino Yamil Peralta buscará dar un paso muy importante para acercarse a la posibilidad de pelear contra los campeones reinantes en el peso crucero, David Benavídez y Noel Mikaelian, siendo parte de una cartelera promovida por Oscar De La Hoya desde Golden Boy Promotions en Estados Unidos, que contará con transmisión internacional de DAZN.

El bonaerense, dueño de un récord profesional de 18 victorias, un empate y una derrota, expondrá su título Plata de peso crucero del CMB ante el invicto sueco radicado en Las Vegas Robin Sirwan Safar, quien salió victorioso de sus 19 combates profesionales y en 13 de ellos lo hizo por la vía del nocaut.

Si bien el cinturón que ostenta Peralta está considerado entre los “secundarios” del Consejo, una victoria resonante le permitiría apuntar al campeón de la división por dicho organismo. Se trata de Noel Mikaelian, quien ya ha sufrido tres derrotas a lo largo de su carrera y ni siquiera está considerado entre los cinco mejores nombres de la categoría, pero que tras perder el cinturón ante Badou Jack hace un año, pudo recuperarlo en la revancha consumada en diciembre.

Promoción de Yamil Peralta vs. Robin Safar en California.

¿Cuándo y dónde ver la pelea entre Yamil Peralta y Robin Safar?

La cartelera de Golden Boy Promotions en la que se enfrentarán Yamil Peralta y Robin Safar está programada para el próximo viernes 22 de mayo en el SAP Center de San José, California. El evento contará con la transmisión internacional de DAZN a través de su plataforma, que requiere suscripción previa. Los horarios todavía no fueron anunciados.

La palabra de los protagonistas

Yamil Peralta no solo dijo estar preparado para defender su cinturón, sino también deseoso de que la pelea ante Safar sea el trampolín para ir en busca de mayores desafíos. “Todo mi equipo y yo nos hemos estado preparando a conciencia para un reto de este nivel. Vamos a defender este cinturón de la mejor manera posible. Tengo la experiencia necesaria para conseguir la victoria y lanzar mi carrera al escenario más importante, dejándolo todo en el ring. Esperamos regresar a Argentina victoriosos y compartir esta alegría con toda nuestra gente“, le dijo a la organización del evento.

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Safar, invicto en 19 peleas, mostró mucho respeto por el peleador argentino, al que también consideró como un rival que puede ayudarlo a llevar su carrera al siguiente nivel. “Estoy deseando ofrecer una actuación espectacular ante la afición de San José. Mi objetivo es convertirme en campeón mundial este año, y Peralta, número 2 del ranking del CMB, es el rival perfecto. Ya he dejado claro a la división mi potencial desde que entré en el top 10, y ahora voy a dejar claro a todos los campeones con esta actuación. Voy a por todos ellos”, comunicó.

¿Cuál será el combate estelar de la cartelera?

La pelea estelar del evento en el que subirá al ring Yamil Peralta será el duelo eliminatorio al título mundial de peso mediando de la FIB entre el invicto Amari Jones y el alemán de ascendencia italiana Vincenzo Gualtieri.

Data clave

Yamil Peralta expondrá su título Plata del CMB el viernes 22 de mayo .

expondrá su título Plata del CMB el viernes . El combate contra el invicto Robin Sirwan Safar será en el SAP Center .

será en el . La cartelera de Golden Boy Promotions contará con transmisión internacional a través de DAZN.