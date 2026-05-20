Cómo ver en vivo y online la pelea de Yamil Peralta vs. Robin Safar por el título Silver de peso crucero del CMB: a qué hora es y qué canal la pasa

El argentino viene de ganar por nocaut en febrero tras más de un año inactivo y defenderá el cinturón que conquistó a inicios de 2024. La cartelera promovida por Golden Boy también contará con la presentación de Lucas Emanuel Fernández.

Yamil Peralta defenderá su título Silver de peso crucero del CMB este viernes 22 de mayo en el SAP Center de San José, California, ante el invicto sueco radicado en Las Vegas Robin Safar, peleador de la promotora que será organizadora del evento: Golden Boy, de Oscar De La Hoya.

El argentino consiguió el cinturón que estaba vacante en marzo de 2024 venciendo en Sudáfrica a Thabiso Mchunu en fallo dividido. Luego pudo retenerlo en diciembre de ese año, tras empatar en Canadá ante Ryan Rozicki. Tras una larga inactividad, porque no hizo peleas en todo 2025, el dos veces olímpico regresó a los cuadriláteros el pasado 28 de febrero y venció por nocaut en el segundo asalto a Juan Díaz en el Casino Buenos Aires.

Su oponente, que no conoce la derrota en 19 combates como profesional, de los cuales ganó 13 por la vía rápida, tiene como último antecedente una victoria en decisión unánime sobre Derick Miller Jr. consumada en noviembre del año pasado en Fort Worth.

Si bien el título que ostenta Peralta está considerado entre los “secundarios” del Consejo, una victoria resonante le permitiría apuntar al campeón mundial de la división por dicho organismo. Se trata de Noel Mikaelian, quien ya ha sufrido tres derrotas a lo largo de su carrera y ni siquiera está considerado entre los cinco mejores nombres de la categoría, pero que tras perder el cinturón ante Badou Jack hace un año, pudo recuperarlo en la revancha consumada en diciembre.

Cartel oficial de la pelea entre Peralta y Safar.

¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Yamil Peralta vs. Robin Safar?

La pelea entre Yamil Peralta y Robin Safar será la coestelar de una cartelera promovida por Golden Boy que tendrá como combate principal el cara a cara entre Amari Jones y Vincenzo Gualtieri, eliminatoria al título mundial de peso mediano de la FIB.

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El inicio de la transmisión internacional, que estará a cargo de DAZN desde su plataforma de streaming, está anunciado para las 21.00 de Argentina, por lo que el combate entre Peralta y Safar, que contará con transmisión especial de TyC Sports, no comenzará antes de las 23.00.

Otro argentino en cartelera

El evento contará con la presentación de otro peleador argentino. Se trata de Lucas Emanuel Fernández, dueño de un récord profesional de 14 victorias, 4 derrotas y 2 empates, que se medirá en la división de peso super mosca al estadounidense John “Scrappy” Ramírez, que con marca de 16 victorias y una única derrota es amplio favorito a quedarse con la victoria.

Data clave

Yamil Peralta defenderá su título el 22 de mayo en el SAP Center .

defenderá su título el en el . Robin Safar es el rival invicto con 19 victorias profesionales y 13 nocauts .

es el rival invicto con profesionales y . DAZN y TyC Sports transmitirán el evento desde las 23:00 de Argentina.