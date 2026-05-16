El campeón mundial unificado de peso súper mosca comienza a escalar divisiones para buscar un combate ante El Monstruo Japonés, considerado el mejor libra por libra de la actualidad.

Después de dejar sin invicto y sin título mundial a Fernando Puma Martínez en noviembre del año pasado en Arabia Saudita, gracias a una victoria por nocaut en el décimo asalto que le permitió unificar cinturones en la división de peso súper mosca, Jesse Rodríguez está listo para seguir abriéndose camino en su ambición de convertirse en el mejor peleador libra por libra de la actualidad, para lo que el próximo 13 de junio se estrenará en el peso gallo enfrentando a Antonio Vargas en Arizona.

Se trata más bien de una pelea de acondicionamiento para el estadounidense de 26 años que todavía no se ha subido al ring en lo que va del año. Porque su plan más ambicioso es subir incluso una categoría más para buscar destronar a Naoya Inoue, campeón indiscutible de peso súper gallo y considerado de manera unánime por las clasificaciones más reconocidas como el mejor boxeador de la escena actual.

El Monstruo Japonés viene de confirmarse como campeón mundial indiscutible el pasado 2 de mayo tras vencer por decisión unánime en Tokio a Junto Nakatani, tal vez la mayor amenaza que tenía en su división, y también está pensando en escalar a conquistar el peso pluma, lo que haría imposible el enfrentamiento con Rodríguez.

Pero el Bam confía en que será posible llegar a un acuerdo para concretar una pelea que sería muy bien recibida por los fanáticos, lo que supondrá una importante bolsa de dinero para ambos. “Creo que ese enfrentamiento será inevitable”, aseguró.

Jesse Rodríguez dominó y noqueó a Puma Martínez.

No son muchos los años de carrera que tiene por delante Inoue, de 33 años, o el menos no son muchos en la élite si se tiene en cuenta que la carrera de los pesos chicos suele ser más corta que la de los más pesados. Sin embargo, desde el equipo de Jesse Rodríguez apuntan a hacer posible la pelea en 2027, entendiendo que el japonés seguirá estando en su plenitud.

Publicidad

¿Qué dijo Robert García sobre un posible combate entre Bam Rodríguez e Inoue?

Robert García, entrenador de Jesse Rodríguez, también se refirió a la posibilidad de concretar un enfrentamiento ante el mejor boxeador de la actualidad. “Inoue sigue demostrando que es uno de los mejores de todos los tiempos. Eso es indiscutible. Creo que ‘Bam’ tendrá que pelear al menos un par de veces más, tal vez contra un rival consagrado en las 122 libras, solo para que sienta cómo son esos golpes”, señaló.

Data clave

Jesse Rodríguez unificó cinturones súper mosca al noquear a Fernando Martínez en noviembre .

unificó cinturones súper mosca al noquear a Fernando Martínez en . El boxeador estadounidense debutará en peso gallo contra Antonio Vargas el 13 de junio en Arizona.

en Arizona. Naoya Inoue retuvo su campeonato indiscutible de peso súper gallo el 2 de mayo en Tokio.