Cuánto dinero recibiría River Plate si Atlético de Madrid vende a Julián Álvarez al PSG

Aunque la temporada todavía no terminó, el próximo mercado de pases euorpeo ya empieza a tomar temperatura, y uno de los nombres que sigue apareciendo en el centro de la escena es el de Julián Álvarez. Al interés que desde hace tiempo sostiene el Barcelona, ahora se le sumó el Paris Saint-Germain, que estaría dispuesto a hacer una inversión millonaria para sacar al delantero argentino del Atlético de Madrid. Una situación que en River siguen de cerca sabiendo que podrían recibir una suculenta cifra de dinero.

Según informó el programa español El Chiringuito, PSG ya habría iniciado conversaciones con el Atlético y analiza presentar una propuesta cercana a los 150 millones de euros entre dinero y futbolistas incluidos en la negociación. De concretarse en esos números, sería una de las transferencias más importantes del mercado europeo y también una operación que podría generarle otro ingreso millonario al club de Núñez.

¿Por qué? Esto se debe al mecanismo de solidaridad de la FIFA, una normativa que reparte el 5% de cada transferencia internacional entre los clubes que participaron en la formación del futbolista entre los 12 y los 23 años. El porcentaje varía según la edad: entre los 12 y los 15 años corresponde un 0,25% por temporada y desde los 16 hasta los 23 se eleva al 0,5% anual.

En el caso de Julián, River lo incorporó desde Club Atlético Calchín cuando tenía 15 años y el delantero permaneció en el club hasta los 22, antes de marcharse al Manchester City en 2022. Por eso, al Millonario le corresponde aproximadamente un 3,5% de una futura venta del atacante, mientras que el porcentaje restante vinculado a su formación le pertenece al club cordobés.

Julián Álvarez, en la mira de PSG.

Cuánto se llevaría River de una venta de Julián

En ese sentido, si la operación finalmente se concreta en cifras similares a las que hoy circulan en Europa, a las arcas de River podrían ingresar entre 3,5 y 5,2 millones de euros sin mover un solo dedo. Incluso, no sería la primera vez: cuando Julián pasó del Manchester City al Atlético de Madrid en una operación que rondó los 75 millones de euros fijos, al club le ingresaron cerca de 3 millones por el mismo mecanismo de solidaridad.

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A eso se le suma, claro, el dinero que River recibió por la venta original del delantero al Manchester City, una transferencia que dejó 21.411.500 euros brutos para las arcas del club. De esta manera, si Julián vuelve a ser vendido en las cifras que hoy circulan, el Millonario terminaría acumulando cerca de 30 millones de euros gracias a una de las mayores apariciones de sus inferiores en los últimos años.

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