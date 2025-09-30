Es tendencia:
El insólito pedido de Hansi Flick a Lamine Yamal antes del Barcelona vs. PSG por Champions League: “Eso marcará la diferencia”

Tras lesionarse con la Selección de España, la joya viene de sumar minutos por LaLiga ante Real Sociedad.

Por Juan Ignacio Portiglia

Yamal tuvo una destacada actuación en su regreso, ante Real Sociedad.
Lamine Yamal está listo para hacer su debut con Barcelona en la presente edición de la Champions League, ya que la lesión que había sufrido en la última Fecha FIFA con la Selección de España le impidió estar con el equipo en la primera fecha ante Newcastle.

La joya de 18 años ganó rodaje el último domingo, ingresando en el complemento del partido que terminó con victoria 2-1 ante Real Sociedad y mostrándose en gran nivel, lo que parece haberle allanado el camino a recuperar la titularidad para hacer frente nada menos que al campeón defensor, PSG.

En la conferencia de prensa previa al duelo que tendrá lugar este miércoles en el Estadio Olímpico de Montjuic, desde las 16.00 en hora de Argentina, Hansi Flick fue consultado por la posibilidad de volver a contar con Yamal desde el inicio y por el salto de calidad que ello significa para el equipo. Sin embargo, decidió calmar tanto entusiasmo e incluso hacer un curioso pedido público al jugador.

“Esto de súper, súper, no me gusta. Es un jugador excepcional, pero también hay otros de esa condición en el equipo. Tiene 18 años y también se tiene que centrar en trabajar. Para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse”, comenzó diciendo.

Y remarcó: “No vale solo con el talento. No se trata solo de jugar con el balón, también hay que defender. Es lo que necesitamos de él y de todos los jugadores. Es un gran jugador con el balón y es eso lo que marcará la diferencia”.

Hansi Flick se refirió a la obligación de Barcelona en la Champions League

Antes de medir fuerzas con PSG, Hansi Flick dijo ser plenamente consciente de que Barcelona es uno de los máximos favoritos a conquistar el título en Champions League, por lo que hacer un buen torneo es una obligación para el equipo.

Con esa responsabilidad deberá hacer frente al campeón vigente, en un partido que exigirá el máximo de concentración a sus dirigidos. “Somos Barça y nos gusta ser considerados favoritos, pero la aventura es larga. El partido de mañana no será fácil y deberemos tener nuestra mejor versión desde el primer segundo de juego”, remarcó.

