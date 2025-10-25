Es tendencia:
Por qué Hansi Flick no dirige el clásico entre Real Madrid y Barcelona por LaLiga

El DT alemán no podrá comandar desde el terreno de juego a sus dirigidos en el duelo que además de una clásica rivalidad pondrá en juego la cima de las posiciones.

Por Juan Ignacio Portiglia

© Getty ImagesEl DT no podrá comandar a sus dirigidos desde el terreno de juego.

Los ojos de los fanáticos del fútbol alrededor del mundo se posarán este domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, donde Real Madrid y Barcelona protagonizarán una nueva edición de El Clásico de España, que además pondrá en juego la cima de LaLiga.

El equipo Merengue, que será local, llega como líder con dos puntos de ventaja sobre los Blaugranas y no ha registrado más bajas que las de Antonio Rüdiger y David Alaba en la defensa, aunque ninguno de los dos podría considerarse como titular indiscutible en la consideración de Xabi Alonso.

Más preocupantes son las bajas que tendrá Barcelona, porque no solo no podrá contar con Raphinha en el ataque, siendo este uno de los socios predilectos de Lamine Yamal, sino que además deberá jugar sin el comando de Hansi Flick desde el terreno de juego.

Hansi Flick fue expulsado ante Girona.

¿Por qué Hansi Flick no dirige El Clásico?

Hansi Flick viene de ser expulsado en el último partido que Barcelona disputó por LaLiga, el pasado sábado 18 de octubre, en el partido que terminó con victoria 2-1 para sus dirigidos en condición de local, poniendo fin así a una racha de dos derrotas consecutivas.

Desde el club se había decidido apelar la decisión del árbitro Gil Manzano de mostrar dos tarjetas amarillas a su entrenador por protestar en los minutos finales de ese encuentro, pero el Tribunal de Administrativo del Deporte rechazó ese recurso este viernes.

¿Quién dirigirá al Barcelona en el Bernabéu?

Imposibilitado Hansi Flick de estar en el terreno de juego, quien comandará al equipo este domingo en el estadio Santiago Bernabéu será su principal colaborador Marcus Sorg, quien además fue el encargado de comparecer ante la prensa este sábado.

“Echaremos de menos a Hansi. Es la parte más importante del equipo, pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. Es una desventaja (su ausencia), pero pasa como con los jugadores. Hay que dar el cien por ciento y gestionar esta situación”, manifestó.

Juan Ignacio Portiglia

