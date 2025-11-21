Hansi Flick reconoció que le gustaría dirigir a Messi en Barcelona: “El mejor”

Hansi Flick no quedó ajeno a todo el ruido que generó en Barcelona la publicación que Lionel Messi hizo hace poco más de una semana en sus redes sociales, tras una visita sorpresa al renovado Estadio Camp Nou y confirmando su deseo de regresar algún día.

Finalizada la Fecha FIFA de selecciones y previo a recibir este sábado al Athletic de Bilbao este sábado desde las 12.15 en hora de Argentina, por la decimotercera fecha de LaLiga de España, el entrenador fue consultado sobre si le gustaría poder dirigir a Messi en su estadía como entrenador culé.

“Bueno, ¿por qué no? Al final Messi es el mejor jugador de fútbol de estos últimos diez años, sino más. Yo siempre he apreciado verlo jugar al fútbol. Es un jugador fantástico. Lo que ha hecho es increíble”, dijo refiriéndose exclusivamente a un deseo personal.

Sin embargo, fue un sencillo pantallazo a la realidad lo que llevó al director técnico alemán a concluir que no es esa una posibilidad que esté sobre la mesa: “Los hechos son que su contrato (con Inter Miami) acaba en 2028. El mío en 2027. Así que no depende de mí. No es una pregunta para mí”, remarcó.

Hansi Flick reconoció que le gustaría dirigir a Messi, pero aclaró que no depende de él. (Getty).

Joan Laporta descartó un regreso

Las declaraciones de Hansi Flick cobran todavía mayor sentido si se atiende a las declaraciones que días atrás hizo el propio presidente de Barcelona Joan Laporta para bajar los niveles de entusiasmo entre los hinchas por la posibilidad de un regreso del ídolo.

“Por respeto a todos, no es realista hablar del regreso de Leo Messi como jugador”, dijo el directivo que carga con la mochila de no haber podido retener el futbolista argentino en el club durante su gestión presidencial, algo que ha afectado considerablemente su imagen entre los socios.

Lo que sí confirmó Laporta fueron las intenciones de hacer al argentino un merecido homenaje, que podría materializarse con una estatua en los alrededores del estadio. “Estoy seguro de que Messi volverá a estar atado al Barça cuando acabe su carrera profesional en el Inter de Miami. No sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Messi merece el homenaje más bonito del mundo. Debería tener una estatua en el Camp Nou, es de justicia”, reconoció.

