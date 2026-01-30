El rival del Barcelona en octavos de Champions League 2026 tras el sorteo

Este viernes 30 de enero se llevó a cabo el sorteo de los playoffs de la UEFA Champions League 2025/26, donde los 16 equipos que disputarán la ronda de Playoffs conocieron sus rivales. Pero este sorteo también lo miraron de reojo los ocho clubes clasificados directo a octavos de final, incluyendo al Barcelona.

El club culé se impuso por 4 a 1 al Copenhague, lo cual le valió quedarse con el quinto puesto en la fase de liga de la Champions, y con ello evitar la fase de playoffs. Es por eso que el nombre del Barcelona no apareció en el sorteo de este viernes.

No obstante, el Barcelona sabe que su rival de octavos de final saldrá de las llaves de PSG (11º) vs. AS Mónaco (21º) y Newcastle (12º) vs. Qarabag (22º). Estos equipos se enfrentarán entre ellos, en los 16avos de final, y una vez que se definan las respectivas llaves, se sortearán los octavos.

Barcelona ya enfrentó a PSG y Newcastle en la fase de liga de la Champions. (Getty)

La UEFA tiene pactado el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League para el próximo viernes 27 de febrero. Será recién entonces cuando Barcelona conozca su rival de octavos, así como su camino a la final de la Champions League, con posibles rivales de cuartos, semis y final.

El cuadro de Playoffs de la Champions League

Así quedó la tabla final de la Fase de Liga de la Champions League

Datos clave