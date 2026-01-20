Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

Por la Fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League, Real Madrid afronta un duelo clave este martes ante Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu. Con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, el Merengue busca un resultado positivo para acercarse a la clasificación.

Como novedad para este compromiso, el DT eligió a Franco Mastantuono para volver a ser titular en un momento sensible. Es que al argentino se encuentra en una etapa complicada de su estadía con los blancos, foco de fuertes críticas en España.

Ante Mónaco, Mastantuono comenzó con buenos minutos en los que ayudó a repartir juego. Incluso, fue parte de la jugada que derivó en el 1-0 en los pies de Kylian Mbappé. Allí, tres de sus compañeros evitaron ir a celebrar con el autor del gol para entregarle un gesto de apoyo al surgido de River.

Jude Bellingham, Federico Valverde y Arda Güller salieron disparados para el lado contrario, dónde estaba Mastantuono, y los cuatro se fundieron en un abrazo que significa una importante señal de aliento al de la Selección Argentina en este momento de turbulencias.

