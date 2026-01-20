Es tendencia:
logotipo del encabezado
CHAMPIONS LEAGUE

Los jugadores de Real Madrid que descartaron celebrar con Mbappé y mimaron a Mastantuono en el gol del 1-0 sobre Mónaco

El argentino participó de la apertura del marcador en el duelo por Champions League y tres de sus compañeros se lo reconocieron.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Mastantuono, jugador de Real Madrid.
© GettyFranco Mastantuono, jugador de Real Madrid.

Por la Fecha 7 de la Fase Liga de la Champions League, Real Madrid afronta un duelo clave este martes ante Mónaco en el Estadio Santiago Bernabéu. Con Álvaro Arbeloa como entrenador interino, el Merengue busca un resultado positivo para acercarse a la clasificación.

Como novedad para este compromiso, el DT eligió a Franco Mastantuono para volver a ser titular en un momento sensible. Es que al argentino se encuentra en una etapa complicada de su estadía con los blancos, foco de fuertes críticas en España.

+Seguí toda la Champions League a través de Disney+

Ante Mónaco, Mastantuono comenzó con buenos minutos en los que ayudó a repartir juego. Incluso, fue parte de la jugada que derivó en el 1-0 en los pies de Kylian Mbappé. Allí, tres de sus compañeros evitaron ir a celebrar con el autor del gol para entregarle un gesto de apoyo al surgido de River.

Jude Bellingham, Federico Valverde y Arda Güller salieron disparados para el lado contrario, dónde estaba Mastantuono, y los cuatro se fundieron en un abrazo que significa una importante señal de aliento al de la Selección Argentina en este momento de turbulencias.

Tweet placeholder
Tweet placeholder
Publicidad

Así está la tabla de la Champions League

Tras los silbidos en Real Madrid, Franco Mastantuono se convirtió en objetivo de otro gigante de Europa

ver también

Tras los silbidos en Real Madrid, Franco Mastantuono se convirtió en objetivo de otro gigante de Europa

Datos clave

  • Real Madrid recibe a Mónaco por Champions League con Álvaro Arbeloa como interino.
  • Franco Mastantuono fue titular y participó en la jugada del gol de Kylian Mbappé.
  • Bellingham, Valverde y Güller abrazaron al argentino tras el tanto en gesto de apoyo.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Hinestroza: andá a bailar samba a Brasil o quedate pescando mojarritas en Colombia, pero no vengas a Boca

ggrova
german garcía grova

Boca recibió una imponente oferta por Exequiel Zeballos

Lee también
Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco
Champions League

Mastantuono calla bocas en Real Madrid con un golazo ante Mónaco

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez
Fútbol europeo

Intentaron amedrentar a Mbappé con el recuerdo del Dibu Martínez

Con 17 años brilla en Bayern Munich, sueña llegar a Real Madrid y juega con las canilleras de Messi: "Aprendiendo del mejor"
Fútbol europeo

Con 17 años brilla en Bayern Munich, sueña llegar a Real Madrid y juega con las canilleras de Messi: "Aprendiendo del mejor"

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League
Fútbol europeo

El gol de Cuti Romero en Tottenham vs. Borussia Dortmund por la Champions League

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo