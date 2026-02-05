Es tendencia:
Eden Hazard reveló el jugador de 75 millones que quiere ver en el Real Madrid: “Mis hijos están locos por él”

El belga destacó a un jugador que, de momento, pasa por debajo del radar de la mayoría.

Por Germán Celsan

Eden Hazard y la figura que quiere para el Real Madrid
© GettyEden Hazard y la figura que quiere para el Real Madrid

Puede que el paso de Eden Hazard por el Real Madrid no haya sido lo mejor de su carrera, pero el belga no deja de ser uno de los mejores jugadores en haber entrado a una cancha de fútbol en los últimos veinte años. Y, como tal, su palabra tiene un peso enorme.

Hoy la vida de Hazard pasa por disfrutar de lo conseguido en el deporte y de su producción propia de vinos en Italia, pero también de ver fútbol y hay un jugador especial que le llama poderosamente la atención, tanto a él como a sus hijos: Kenan Yildiz.

Mis hijos están locos por Yildiz, ven muchos vídeos de él jugando y esperan verlo en la Premier League. Sin embargo, a mí me parece un jugador para el Real Madrid“, reconoció Hazard en una reciente entrevista con el medio italiano La Gazzetta dello Sport.

La consulta era qué jugador de la Serie A vería como buen refuerzo para el Chelsea, pero Hazard fue un paso más allá y postuló al mediapunta turco directamente para vestir la camiseta merengue. Allí tendría una brutal competencia, ya que Vinicius Jr., Rodrygo, Franco Mastantuono y Arda Güler ocupan las posiciones viables para el juego de Yildiz.

Yildiz, quien de acuerdo a Transfermarkt está valuado en 75 millones de euros, tiene apenas 20 años, y es el ’10’, tanto de la Juventus como de la Selección de Turquía, que aspira a llegar a la Copa del Mundo vía repechaje, en el cual los turcos deberán enfrentar a otras tres selecciones UEFA: Rumania, Eslovaquia y Kosovo.

En síntesis

  • Eden Hazard postuló al turco Kenan Yildiz como posible refuerzo para el Real Madrid.
  • Kenan Yildiz tiene 20 años y está valuado en 75 millones de euros.
  • La Selección de Turquía enfrentará a Rumania, Eslovaquia y Kosovo en el repechaje mundialista.
