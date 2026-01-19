Es tendencia:
Tras los silbidos en Real Madrid, Franco Mastantuono se convirtió en objetivo de otro gigante de Europa

El ex River quedó en medio de la crisis del Bernabéu y un club de la Serie A busca aprovechar la situación para convertirlo en su fichaje estrella de la próxima temporada.

Por Bruno Carbajo

En Real Madrid no transcurren las horas más felices. Mientras puertas adentro confían en que la llegada de Álvaro Arbeloa como entrenador calme las aguas, el clima en el Santiago Bernabéu sigue tenso por los malos resultados. Y la bronca acumulada ya no distingue jerarquías: el ojo de la tormenta atrapó a los referentes, pero también a los recién llegados como Franco Mastantuono, cuya situación no pasa desapercibida para un gigante de la Serie A.

En ese escenario de tensión generalizada, desde Italia revelaron que el Inter de Milán confía en concretar una oportunidad de mercado que hace meses era impensada. Y va a por todo: ya tendría anotado al argentino como una prioridad de cara a la próxima temporada, según cuenta Calcio Mercatto.

La operación no responde solo a un deseo futbolístico, sino a una estrategia comercial impulsada por Oaktree, el fondo de inversión propietario del club. La directiva buscaría concretar un “fichaje estelar” de un talento joven que aporte jerarquía y, al mismo tiempo, eleve el perfil mediático de la institución a nivel global.

El interés sería tan concreto que desde las oficinas de Inter ya estarían planeando la ingeniería financiera para tentar a Florentino Pérez. El as bajo la manga sería presentar una venta con cláusula de recompra, replicando el modelo que utilizaron con Nico Paz para no perder el control sobre su futuro.

Igualmente, Mastantuono no es el único apuntado en medio de esta tormenta merengue. Según agrega Tuttosport, el Inter también tiene en su lista de deseos o otro nombre del Madrid: el turco Arda Güler.

Cómo reaccionaría el Madrid al interés de Inter

Del lado español, la postura parece haber cambiado. Aquella etiqueta de intransferible que Xabi Alonso le había colocado al argentino estaría flaqueando con la salida del DT y en Italia reconocen que Florentino estaría dispuesto a negociar.

La posible negociación gana fuerza en un contexto cada vez más hostil para los jugadores. Vale recordar que el pasado sábado, durante la previa ante Levante, Mastantuono recibió silbidos cuando la voz del estadio anunció su nombre. Si bien la reprobación fue de menor intensidad que la sufrida por referentes como Thibaut Courtois, Federico Valverde o Vinícius Jr., el hecho no pasó por alto.

Paradójicamente, el ex River fue de los pocos en mostrar rebeldía en la adversidad: viene de marcar en la dura eliminación de Copa del Rey ante Albacete y tuvo un remate en el travesaño contra Levante, siendo de lo más rescatable en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa.

Datos clave

  • Inter de Milán tiene a Franco Mastantuono como prioridad para la próxima temporada, impulsado por el fondo propietario (Oaktree) que busca un fichaje joven de impacto mediático y deportivo.
  • La estrategia sería proponer una venta con cláusula de recompra (replicando el modelo de Nico Paz).
  • El argentino quedó envuelto en el clima hostil del Bernabéu, aunque fue de lo más destacado en el inicio del ciclo de Álvaro Arbeloa.
Bruno Carbajo

