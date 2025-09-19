Marcus Rashford sólo necesitó 16 segundos para enviarle un claro mensaje a Rúben Amorim tras su doblete con Barcelona: “Viene de adentro”

Este jueves, en St. James Park, Marcus Rashford tuvo su noche soñada con el Barcelona. Una de esos partidos que explican su fichaje por el club blaugrana, una muestra del nivel que puede alcanzar este delantero de 27 años, a pesar de que en las últimas temporadas sólo mostró destellos de ello.

Rashford convirtió un doblete contra Newcastle para el triunfo del Barca y no se escondió de los micrófonos una vez terminado el partido, aprovechando la oportunidad para explicar qué cambió y por qué pudo mostrar su mejor versión en su estreno por Champions con la camiseta blaugrana.

“Estoy muy motivado, el mero hecho del nivel que hay en el equipo me tiene motivado. Jugar con estos chicos, tan jóvenes y con tanto talento te motiva naturalmente“, reconoció Rashford, sobre su llegada al Barcelona. Sin embargo, admitió que todo pasa por la confianza que hoy le da Hansi Flick, algo que ni Erik ten Hag ni Rúben Amorim le dieron en estos últimos cursos en Manchester United.

“No creo que nada haya cambiado [en mi], es simplemente un poco más de confianza, de convicción. Y eso, como siempre, viene de adentro, del entrenador y del plantel“, afirmó el delantero inglés en apenas 16 segundos, dejando clara la diferencia entre su presente en Barcelona y sus últimos meses en el United. “Los dos goles fueron importantes porque ayudaron al equipo a ganar”, agregó.

Rashford mostró su mejor versión con el doblete ante Newcastle. (X/@HQwallp)

“Estar aquí una experiencia fantástica, siempre fue admirador del Barcelona, como la mayoría de los chicos de mi edad que vieron a este equipo jugar un fútbol asombroso”, admitió Rashford, sobre la posibilidad de jugar en el club culé. “Fue una noche perfecta al final. Es muy difícil venir aquí y tratar de jugar el fútbol que solemos jugar, lo hicimos en el primer tiempo pero en el segundo se complicó. Es muy difícil ganar acá, es una victoria muy importante y muy buena para el equipo”, completó.

Barcelona podrá comprar a Rashford a final de temporada

El acuerdo entre Manchester United y Barcelona por Marcus Rashford fue bastante discutido, y las negociaciones se remontan a enero de este 2025, cuando no se pusieron de acuerdo y el delantero finalmente terminó jugando seis meses en Aston Villa tras dejar de ser tenido en cuenta por Rúben Amorim.

Rúben Amorim descartó a Rashford para esta temporada en el United. (Getty)

Para este último mercado, los Red Devils terminaron cediendo a Rashford en un préstamo por toda la temporada con opción de compra sobre el final del acuerdo. El valor no fue especificado, pero de acuerdo a diferentes fuentes, ronda entre los 30 y 35 millones de euros, una cifra que Barcelona pagará gustosamente si el inglés sigue entregando estas prestaciones en cancha.

