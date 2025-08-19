No es Messi: Rashford comparó a Lamine Yamal con otra leyenda que pasó por Barcelona

Marcus Rashford pudo hacer este sábado su estreno en LaLiga con Barcelona, ingresando en el complemento de un partido atípico ante Mallorca, que jugando como local se quedó con dos futbolistas menos por sendas expulsiones en el primer tiempo, facilitando la tarea de un equipo culé que se impuso por 3-0 casi sin despeinarse.

Con más espacios que de costumbre volvió a brillar la figura de Lamine Yamal, de gran asistencia en el gol de Rafinha que abrió el marcador y encargado de sellar el resultado con un tanto en el cuarto minuto de adición, cuando el delantero inglés que llegó cedido por Manchester United ya se encontraba en el terreno de juego.

Pasado el debut, Rashford no solo se refirió a sus sensaciones personales, sino también a la producción colectiva y a otras individualidades como la del crack que es uno de los grandes candidatos a quedarse con el Balón de Oro este año, además de estar llamado a ser el sucesor de Lionel Messi en el equipo culé.

“Si Lamine no gana el Balón de Oro este año, seguro lo ganará en el futuro. Dembélé y Raphinha también lo merecen. Los tres han tenido una temporada fantástica, pero Lamine es tan joven que seguro lo ganará”, dijo en referencia al galardón que se entregará el próximo lunes 22 de septiembre en una entrevista que le concedió al diario Sport.

“Como persona, es un chico de 18 años, siempre divertido, riéndose, gastando bromas con los demás. Estimula estar en un vestuario con tantos jóvenes. Me recuerda a cuando yo tenía su edad. Y sí, es el más talentoso con el que he jugado para su edad”, agregó.

El ex jugador de Barcelona con el que Rashford comparó a Yamal

Marcus Rashford evitó caer en la recurrente comparación entre Lamine Yamal y Lionel Messi, para muchos el mejor futbolista de la historia, pero sí dijo encontrar similitudes con otra leyenda mundial que supo defender la camiseta del Barcelona, aunque mucho menos tiempo que el crack argentino.

A Ronaldo le bastó una temporada para enamorar a los hinchas del Barcelona.

“No he jugado ni he visto a ninguno con el impacto que él tiene en el juego. Quizá Ronaldo Nazario, El Fenómeno. Tener esa influencia en el campo siendo tan joven y de manera tan consistente es increíble. Tiene una larga carrera por delante, y espero que mantenga su nivel e incluso mejore”, remarcó.

El paso de Ronaldo por Barcelona

Aunque quedó mucho más identificado con Real Madrid, al punto de ser uno de sus embajadores en Sudamérica, Ronaldo supo brillar con la camiseta de Barcelona a muy temprana edad. Llegó en 1996, procedente del PSV y en un fichaje récord para la época.

Solo permaneció una temporada en el club, en la que marcó 34 goles en 37 partidos disputados por LaLiga, más otros 13 entre copas nacionales y Champions League. Fue campeón de la Copa del Rey y la Supercopa de España, pero no llegó a un acuerdo con la dirigencia para su continuidad y se convirtió en refuerzo del Inter de Milán para el siguiente curso.