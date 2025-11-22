Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Luego de cerrarle las puertas al regreso de Messi, Barcelona pondría 30 millones en su primer fichaje del 2026

El club culé está impresionado con las actuaciones del delantero y lo quieren de forma permanente.

Por Germán Celsan

Seguí a Bolavip en Google!
El Barcelona quiere cerrar su primer fichaje pensando en el 2026
© GettyEl Barcelona quiere cerrar su primer fichaje pensando en el 2026

“El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal”, con esas simples palabras, Joan Laporta le dio la espalda a Lionel Messi, luego de que el propio futbolista argentino reconociera sus intenciones de regresar al Barcelona para tener una despedida como tanto él como el club se deben.

“El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro”, agregó el presidente del club culé. Y, con eso en mente, tendrían ya identificado el primer fichaje a realizar en 2026, uno con el cual no necesitan mirar muy lejos, ya que se encuentra dentro de la propia institución: Marcus Rashford.

Marcus Rashford habló tras su doblete en Champions con Barcelona

Marcus Rashford está mostrando un gran nivel y el Barcelona quiere comprarlo de forma definitiva. (Getty)

Reporta el medio británico The I Paper que el Barcelona habría tomado la decisión de hacer uso de la opción de compra del delantero inglés, valuada en una cifra alrededor de los 30-35 millones de euros. Esto claro, luego de ver las actuaciones del ex Manchester United en sus primeros cinco meses en España, donde ha sido clave ante la ausencia de Raphinha.

Desde su llegada al Barcelona, Marcus Rashford acumula 1134 minutos jugados en 16 partidos, 11 de los cuales los inició como titular. El extremo de 28 años acumula 6 goles y 9 asistencias y ha sido uno de los jugadores más peligrosos en la ofensiva del equipo de Hansi Flick.

Barcelona también irá por un nueve para reemplazar a Robert Lewandowski

El otro punto clave en el mercado de cara a la próxima temporada para el FC Barcelona es el puesto del centrodelantero. De acuerdo a Fabrizio Romano, la era de Robert Lewandowski llegará a su fin una vez que termine la presente temporada y, luego del Mundial 2026, no seguirá en el club.

Publicidad
”Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi”

ver también

”Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi”

Robert Lewandowski dejará Barcelona a final de temporada, según Fabrizio Romano.

Robert Lewandowski dejará Barcelona a final de temporada, según Fabrizio Romano.

Ante esto, el Barcelona necesitará un nuevo centrodelantero de clase mundial, y el periodista italiano asegura que si bien todavía no se han hecho ofertas ni contactos con otros clubes, los nombres en carpeta en estos monentos son los de Julián Álvarez, Harry Kane, Victor Osimhen y Serhou Guirassy.

En síntesis

  • Joan Laporta, presidente del Barcelona, afirmó que el club está construyendo un “proyecto para el presente y el futuro”.
  • El FC Barcelona planea ejercer la opción de compra del delantero inglés Marcus Rashford por 30-35 millones de euros.
  • Marcus Rashford, de 28 años, lleva 6 goles y 9 asistencias en 16 partidos jugados con el Barcelona.
Publicidad
germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"A pesar de la mala comunicación de AFA, es justo que Rosario Central tenga el título de campeón"

ggrova
german garcía grova

Las dos finales a las que clasificó Rosario Central tras ser campeón de la tabla anual: quiénes serán sus rivales

Lee también
Los tres campeones del mundo con la Selección Argentina que se podrían dedicar al boxeo según Puma Martínez
Selección Argentina

Los tres campeones del mundo con la Selección Argentina que se podrían dedicar al boxeo según Puma Martínez

La ambiciosa obra que proyecta Inter Miami para complementar su nuevo estadio y Lionel Messi podría no llegar a disfrutar
MLS

La ambiciosa obra que proyecta Inter Miami para complementar su nuevo estadio y Lionel Messi podría no llegar a disfrutar

Hansi Flick reconoció que le gustaría dirigir a Messi en Barcelona: “El mejor”
Fútbol europeo

Hansi Flick reconoció que le gustaría dirigir a Messi en Barcelona: “El mejor”

Uno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico
River Plate

Uno llega y otro no: el complicado panorama de River con Montiel y Colidio para el clásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo