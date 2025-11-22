Luego de cerrarle las puertas al regreso de Messi, Barcelona pondría 30 millones en su primer fichaje del 2026

“El regreso de Leo Messi como jugador es algo simplemente irreal”, con esas simples palabras, Joan Laporta le dio la espalda a Lionel Messi, luego de que el propio futbolista argentino reconociera sus intenciones de regresar al Barcelona para tener una despedida como tanto él como el club se deben.

“El club está construyendo un proyecto para el presente y el futuro”, agregó el presidente del club culé. Y, con eso en mente, tendrían ya identificado el primer fichaje a realizar en 2026, uno con el cual no necesitan mirar muy lejos, ya que se encuentra dentro de la propia institución: Marcus Rashford.

Marcus Rashford está mostrando un gran nivel y el Barcelona quiere comprarlo de forma definitiva. (Getty)

Reporta el medio británico The I Paper que el Barcelona habría tomado la decisión de hacer uso de la opción de compra del delantero inglés, valuada en una cifra alrededor de los 30-35 millones de euros. Esto claro, luego de ver las actuaciones del ex Manchester United en sus primeros cinco meses en España, donde ha sido clave ante la ausencia de Raphinha.

Desde su llegada al Barcelona, Marcus Rashford acumula 1134 minutos jugados en 16 partidos, 11 de los cuales los inició como titular. El extremo de 28 años acumula 6 goles y 9 asistencias y ha sido uno de los jugadores más peligrosos en la ofensiva del equipo de Hansi Flick.

Barcelona también irá por un nueve para reemplazar a Robert Lewandowski

El otro punto clave en el mercado de cara a la próxima temporada para el FC Barcelona es el puesto del centrodelantero. De acuerdo a Fabrizio Romano, la era de Robert Lewandowski llegará a su fin una vez que termine la presente temporada y, luego del Mundial 2026, no seguirá en el club.

Publicidad

Publicidad

ver también ”Es posible que Lamine Yamal se convierta en mejor jugador que Lionel Messi”

Robert Lewandowski dejará Barcelona a final de temporada, según Fabrizio Romano.

Ante esto, el Barcelona necesitará un nuevo centrodelantero de clase mundial, y el periodista italiano asegura que si bien todavía no se han hecho ofertas ni contactos con otros clubes, los nombres en carpeta en estos monentos son los de Julián Álvarez, Harry Kane, Victor Osimhen y Serhou Guirassy.

En síntesis

Joan Laporta , presidente del Barcelona, afirmó que el club está construyendo un “proyecto para el presente y el futuro” .

, presidente del Barcelona, afirmó que el club está construyendo un . El FC Barcelona planea ejercer la opción de compra del delantero inglés Marcus Rashford por 30-35 millones de euros .

planea ejercer la opción de compra del delantero inglés por . Marcus Rashford, de 28 años, lleva 6 goles y 9 asistencias en 16 partidos jugados con el Barcelona.

Publicidad