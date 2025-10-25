A 24hs del Real Madrid vs. Barcelona, Marcus Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: “Tenerlos es muy positivo”

Este fin de semana Marcus Rashford disputará su primer Clásico del fútbol español, su primer Barcelona vs. Real Madrid. Ante la ausencia de Raphinha, el inglés será el elegido por Hansi Flick para ocupar el extremo izquierdo del ataque blaugrana en el Santiago Bernabéu.

En la previa del encuentro, el ex Manchester United dialogó con ESPN y reconoció que espera con ansias el duelo contra el merengue: “Mi principal objetivo es ganar partidos, ese es el motivo por el que me uní a este equipo y lo que el club demanda. Vine a jugar esta clase de partidos”, afirmó.

Marcus Rashford está en un nivel notable con Barcelona.

Y Rashford se mostró confiando, no solo por su gran nivel personal (5 goles y 6 asistencias en 12 partidos) sino por el nivel de compañeros que se encontró en su llegada al Barcelona. “Las relaciones en campo, que aún estoy aprendiendo, son muy importantes. Cuando llega el día del partido son esas las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Todos tienen una gran calidad, es un escenario perfecto jugar con jugadores como ellos“, admitió.

Pedri y Lamine Yamal, los dos jugadores que sorprendieron a Rashford en Barcelona

A pesar de destacar a todo el plantel, Marcus Rashford se quedó con dos jugadores que lo sorprendieron en su llegada al Barcelona: Pedri y Lamine Yamal. Y le dedicó algunas palabras a cada uno de ellos, pero en especial al volante central, dueño del juego del equipo cada vez que está en cancha.

Pedri y Lamine Yamal, los dos jugadores que sorprendieron a Rashford en Barcelona. (Getty)

“Su entendimiento del juego es muy claro“, señaló Rashford sobre Pedri. “Desde el primer día en que se unió al primer equipo, su entendimiento del juego ha sido una de sus fortalezas”. Y agregó: “Por supuesto que también tiene habilidad con la pelota, está claro. Si me tuviera que quedar con una cosa es su regate. No sorprende, pero su retención de la pelota es tan buena, raramente la pierde.”

“Tenerlo en el equipo es enormemente positivo. Si Pedri juega bien, hay una gran chance de que el equipo convierta varios goles”, completó. Mientras tanto, sobre Yamal declaró: “Sabía que era bueno desde antes de llegar aquí, pero jugar con él cada día es increíble.”

Barcelona visitará este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la cima de LALIGA en juego. De momento, le pertenece al merengue, que suma 24 sobre 27 puntos posibles, mientras que el blaugrana es su escolta con 22 unidades.

