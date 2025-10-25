Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

A 24hs del Real Madrid vs. Barcelona, Marcus Rashford reveló los dos jugadores que más lo impresionaron: “Tenerlos es muy positivo”

El ex Manchester United quedó deslumbrado por dos de sus nuevos compañeros en el blaugrana.

Por Germán Celsan

Marcus Rashford y los mejores jugadores del Barcelona
© GettyMarcus Rashford y los mejores jugadores del Barcelona

Este fin de semana Marcus Rashford disputará su primer Clásico del fútbol español, su primer Barcelona vs. Real Madrid. Ante la ausencia de Raphinha, el inglés será el elegido por Hansi Flick para ocupar el extremo izquierdo del ataque blaugrana en el Santiago Bernabéu.

Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

ver también

Pronósticos Real Madrid vs Barcelona: líder y escolta se miden en el clásico de España

En la previa del encuentro, el ex Manchester United dialogó con ESPN y reconoció que espera con ansias el duelo contra el merengue: “Mi principal objetivo es ganar partidos, ese es el motivo por el que me uní a este equipo y lo que el club demanda. Vine a jugar esta clase de partidos”, afirmó.

Marcus Rashford habló tras su doblete en Champions con Barcelona

Marcus Rashford está en un nivel notable con Barcelona.

Y Rashford se mostró confiando, no solo por su gran nivel personal (5 goles y 6 asistencias en 12 partidos) sino por el nivel de compañeros que se encontró en su llegada al Barcelona. “Las relaciones en campo, que aún estoy aprendiendo, son muy importantes. Cuando llega el día del partido son esas las pequeñas cosas que hacen la diferencia. Todos tienen una gran calidad, es un escenario perfecto jugar con jugadores como ellos“, admitió.

Pedri y Lamine Yamal, los dos jugadores que sorprendieron a Rashford en Barcelona

A pesar de destacar a todo el plantel, Marcus Rashford se quedó con dos jugadores que lo sorprendieron en su llegada al Barcelona: Pedri y Lamine Yamal. Y le dedicó algunas palabras a cada uno de ellos, pero en especial al volante central, dueño del juego del equipo cada vez que está en cancha.

Pedri y Lamine Yamal, los dos jugadores que sorprendieron a Rashford en Barcelona. (Getty)

Pedri y Lamine Yamal, los dos jugadores que sorprendieron a Rashford en Barcelona. (Getty)

Publicidad

Su entendimiento del juego es muy claro“, señaló Rashford sobre Pedri. “Desde el primer día en que se unió al primer equipo, su entendimiento del juego ha sido una de sus fortalezas”. Y agregó: “Por supuesto que también tiene habilidad con la pelota, está claro. Si me tuviera que quedar con una cosa es su regate. No sorprende, pero su retención de la pelota es tan buena, raramente la pierde.”

“Tenerlo en el equipo es enormemente positivo. Si Pedri juega bien, hay una gran chance de que el equipo convierta varios goles”, completó. Mientras tanto, sobre Yamal declaró: “Sabía que era bueno desde antes de llegar aquí, pero jugar con él cada día es increíble.”

Barcelona visitará este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu con la cima de LALIGA en juego. De momento, le pertenece al merengue, que suma 24 sobre 27 puntos posibles, mientras que el blaugrana es su escolta con 22 unidades.

Publicidad

Datos clave

Marcus Rashford disputará su primer Clásico con Barcelona contra Real Madrid.

Rashford suma 5 goles y 6 asistencias en 12 partidos jugados con el Barcelona.

Pedri y Lamine Yamal son los dos jugadores que Marcus Rashford destacó en el Barcelona

germán celsan
Germán Celsan

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Racing no pudo con Flamengo: 10 minutos fatales de Marcos Rojo y un pie afuera de la Copa Libertadores

ggrova
german garcía grova

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: la frase a Comesaña que causó la suspensión, la fecha del fallo y las posibles consecuencias

Lee también
La firme advertencia de Bono a Lamine Yamal por haber elegido jugar para España y no para Marruecos: “Lo sentimos como nuestro”
Fútbol Internacional

La firme advertencia de Bono a Lamine Yamal por haber elegido jugar para España y no para Marruecos: “Lo sentimos como nuestro”

La sorpresiva reacción de Lamine Yamal cuando le preguntaron si Real Madrid roba: “Hostia”
Fútbol Internacional

La sorpresiva reacción de Lamine Yamal cuando le preguntaron si Real Madrid roba: “Hostia”

Una leyenda de Real Madrid se rindió a Lamine Yamal: "Está haciendo cosas que pocos han hecho"
Fútbol europeo

Una leyenda de Real Madrid se rindió a Lamine Yamal: "Está haciendo cosas que pocos han hecho"

Días y horarios confirmados para la fecha 14 del Torneo Clausura, previa al Superclásico
Fútbol Argentino

Días y horarios confirmados para la fecha 14 del Torneo Clausura, previa al Superclásico

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo