Por qué no juega Cuti Romero en Tottenham vs. Monaco hoy por la Champions League 2025/26

El argentino, capitán de los Spurs, se perderá el partido clave por la fase de liga de Champions.

Cuti Romero fuera del partido de Tottenham vs. Monaco por Champions
Cuti Romero fuera del partido de Tottenham vs. Monaco por Champions

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2025/26 continúa este miércoles, y Tottenham tendrá que visitar el principado para enfrentar al Mónaco, dos equipos que todavía no están del todo acomodados en la tabla. Y los Spurs tendrán que arreglárselas sin varios de sus titulares, aunque la baja más dura será la ausencia de Cristian ‘Cuti’ Romero, su capitán.

Por qué no juega Cuti Romero

Cuti Romero no jugará en Tottenham vs. Monaco por la Champions League hoy, luego de sufrir una lesión en la entrada en calor del partido del pasado fin de semana en el que los Spurs cayeron por 2 a 1 ante Aston Villa. De acuerdo a lo informado, se trata de una distensión en el aductor, que lo tendrá apartado de las canchas algunas semanas.

Cuti Romero sufrió una distensión en la entrada en calor vs. Aston Villa y será baja ante Monaco. (Getty)

Thomas Frank tampoco podrá contar con Destiny Udogie, Ben Davies, Radu Dragusin y Kota Takai, limitando considerablemente sus opciones defensivas. Dominik Solanke e Yves Bissouma también se encuentran descartados para el partido, así como James Maddison y Dejan Kulusevski, estos últimos, con lesiones que aún tendrán para varios meses de recuperación. Mathys Tel, fuera de la lista de buena fe para la Champions, tampoco es elegible para el partido.

Por su parte, el Mónaco sigue sin poder contar con Paul Pogba, quien llegó luego de completar su período de suspensión por doping positivo, pero que todavía no está en forma física para jugar. El arquero Lucas Hradecky, el ex Tottenham Eric Dier y el suizo Denis Zakaria, habituales titulares, tampoco estarán disponibles.

