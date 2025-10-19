Tras la fecha FIFA, Cuti Romero se lesionó y encendió las alarmas de Tottenham y la Selección Argentina

Aston Villa le ganó 2 a 1 al Tottenham y sigue firme en su levantada tras un mal inicio de temporada en la Premier League. Con presencia argentina, teniendo a Dibu Martínez como titular y a Emiliano Buendía desde el banco -ingresó y convirtió el segundo gol del equipo- los dirigidos por Unai Emery se quedaron con el partido que abrió el domingo de liga inglesa.

Los Spurs tenían la posibilidad de quedar a tiro de la punta del campeonato, pero la derrota los dejó fuera de la zona de competencias europeas. Además, el compromiso trajo un dolor de cabeza de cara al futuro, ya que el Cuti Romero no pudo estar presente por una lesión de última hora.

El capitán de Tottenham y subcapitán de la Selección Argentina volvió a Londres tras la fecha FIFA y ser perdió su primer partido por Premier League esta temporada de manera sorpresiva. El Cuti iba a ser de partida junto con Micky van den Ven en la zaga central, pero en el calentamiento sintió una molestia muscular y quedó descartado para el compromiso.

Su lugar lo tomó el austríaco Kevin Danso, e hizo zaga con Van den Ven desde el arranque. Y si bien su problema físico no parece nada grave, en Tottenham y la Selección Argentina deberán seguir de cerca la situación de Cuti Romero. El conjunto inglés jugará entresemana ante Monaco por la Champions League, y su presencia no se puede confirmar tras su baja sorpresiva frente a Aston Villa.

Sin Cuti Romero, el Aston Villa de Dibu Martínez venció a Tottenham (Getty)

El cordobés atravesó, en temporadas anteriores, una extensa lista de lesiones que le complicaron la continuidad en Tottenham. Esta campaña la comenzó en plenitud física y fue apenas el segundo partido que se perdió en el curso, pero el primero por cuestiones musculares (no viajó a Noruega para el duelo con Bodo-Glimt por Champions en septiembre).

Cómo formaron Tottenham y Aston Villa

Spurs: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van den Ven, Djed Spence; Rodrigo Bentancur, João Palhinha; Mohammed Kudus, Xavi Simons, Wilson Odobert; Mathys Tel. DT: Thomas Frank.

Aston Villa: Emiliano Martínez; Lucas Digne, Pau Torres, Ezri Konsa, Matty Cash; Amadou Onana, Boubacar Kamara, John McGinn, Morgan Rogers; Evann Guessand, Donyell Malen. DT: Unai Emery.

Los números de Cuti Romero en Tottenham

Desde su llegada a la institución, Cuti disputó un total de 133 partidos oficiales con los Spurs, entre los que consiguió convertir 8 goles y repartir 4 asistencias. Además, recibió 36 tarjetas amarillas y sumó 4 expulsiones. No solo eso, sino que a nivel colectivo también se consagró campeón de la UEFA Europa League 2024/25 tras vencer 1-0 a Manchester United en la final. Recientemente, el cordobés renovó su contrato hasta 2029.

