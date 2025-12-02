Gracias a Inter de Milán, la ventaja que obtendría Dibu Martínez para irse de Aston Villa

Desde el pasado mercado de pases, que se desarrolló a mitad de año, el futuro de Emiliano Martínez está en duda. Y es que lo buscaron clubes de la talla de Manchester United, Chelsea y Barcelona. Finalmente, se quedó en Aston Villa, donde sigue siendo determinante.

Mientras los de Birmingham siguen peleando en la Europa League, que es uno de los objetivos que tienen dentro de la temporada, quien podría hacer que su carrera sufra una modificación, sería Inter de Milán. Sí, pese a que no desean contratarlo. ¿Cómo?

A lo largo de las últimas semanas, desde Mail Sport revelaron que Tottenham quiere deshacerse de Guglielmo Vicario porque “ha tenido algunos momentos brillantes esta temporada, pero no domina su área y a menudo es blanco de penaltis en las jugadas a balón parado”, y que para reemplazarlo avanzarían por el marplatense de 33 años. Y allí entraría el Nerazzurri.

Según un reporte que realizó La Gazzetta dello Sport, el conjunto italiano, que tiene a Lautaro Martínez como líder y referente, desea quedarse con el arquero con pasado en Empoli porque Yann Sommer está más cerca del retiro que de seguir jugando profesionalmente.

Dibu Martínez, figura estelar de Aston Villa. (Getty Images)

En el caso de que Inter de Milán avance de lleno por Vicario, desde el elenco londinense se pondrán el overol para ir detrás de los pasos de Dibu Martínez, justo en el último mercado de pases que se desarrollará previo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el cual se disputará a mediados de 2026.

Cabe destacar que, a pesar de que, desde Tottenham, todavía no realizaron ninguna oferta para llevarse al campeón del mundo con la Selección Argentina, son conscientes que Aston Villa no dejará que emigre del plantel por una cifra inferior a los 40.000.000 de euros.

¿Qué opciones tiene Dibu Martínez fuera de Aston Villa?

Luego del Mundial 2026, Dibu Martínez estará próximo a cumplir 34 años, y Manchester United ya no parece una opción. De momento, se puede anticipar que Arabia Saudita y la MLS se interesarán por fichar al arquero que lleva como guardián de la Selección Argentina casi seis años.

En cuanto a clubes top, habrá que esperar para ver que es del futuro de arqueros como Jan Oblak en Atlético de Madrid o si se abre alguna posibilidad con el correr de la temporada por bajos rendimientos de arqueros en equipos importantes del fútbol europeo.

