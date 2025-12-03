El New York Times se rinde ante Cuti Romero tras su gol de chilena en Tottenham: “Una razón para creer”

“El Tottenham necesitaba una razón para creer, y el protagonista, Cuti Romero, se las dio“, así titula el New York Times, en su sección deportiva, la actuación del defensor de la Selección Argentina en el agónico empate de los Spurs contra el Newcastle por 2 a 2. Partido donde el Cuti se despachó con un doblete y un gol de chilena que igualó el partido en tiempo de descuento.

Dos veces Tottenham estaba perdiendo, y dos veces apareció Cuti Romero, en un partido que hubiera significado la cuarta derrota consecutiva, tras ser goleado por Arsenal y PSG y haber perdido también contra Fulham. Un equipo dubitativo, con delanteros que no convierten goles y una defensa que ha perdido la solidez de inicio de temporada.

El gol de chilena de Cuti Romero

Pero ahí estuvo Cuti Romero para cortar la racha negativa, y el New York Times no lo dejó pasar. “Siempre ha habido algo especial sobre Romero”, afirma el prestigioso medio. “Su incuestionable deseo de ganar, un fuego que brilla más en él que en cualquier otro jugador. Está también su técnica, no sólo para defender, sino también en el uso del balón, con pases a través de líneas opositoras. Está su agresión física, cómo pone su propio cuerpo en juego. Y, en su mejor estado, está esa racionalidad de hielo, en los más grandes escenarios y momentos“, continúa.

El New York Times conjuga todo eso en el término “energía de personaje principal” y asegura que el Tottenham “jamás podría haber levantado ese trofeo [la Europa League] sin Romero guiándolos, dentro y fuera de la cancha“. Finalmente, destaca que el Tottenham necesitaba con desesperación un momento, una chispa, un algo que les permita recordar que están en esto juntos y poder dar vuelta su historia, y que Cuti, su capitán, fue quien les dio eso.

Tottenham cayó de los primeros puestos de la Premier League y ahora marcha en mitad de tabla (11º con 19 puntos), a más de 10 de la cima, situación similar a la que vive en la Champions League, donde está 16º, en puestos que no le permitirían clasificar directo a octavos de final. En cualquier caso, los Spurs necesitan dar vuelta la historia, y si lo logran hacer, será en gran medida gracias a Cuti Romero.

