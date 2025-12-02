Con un golazo de chilena incluido, el doblete de Cuti Romero para que Tottenham consiga un empate agónico ante Newcastle en la Premier League

Por la Fecha 14 de la Premier League, Newcastle y Tottenham se repartieron los puntos este martes al igualar por 2-2 en St. James’ Park. Cristian Romero aportó los dos tantos para el combinado visitante, que se encontró en desventaja en dos oportunidades.

En un duelo de equipos necesitados de puntos para salir de la mitad de la tabla y acercarse a la zona de clasificación a copas internacionales, los Spurs se llevaron un punto de oro en una noche complicada.

Es que Bruno Guimaraes, a 20 minutos del final del compromiso, marcó la primera diferencia para Newcastle. Pero el zaguero de la Selección Argentina apareció por primera vez a los 33 del complemento con un cabezazo certero contra el palo.

Pero la cosecha del exdefensor de Belgrano de Córdoba no terminaría allí. A los 41, las Urracas celebraban una nueva ventaja por el penal anotado por Anthony Gordon. Sin embargo, sobre el cierre, Romero sorprendió con una chilena poco ortodoxa en la que impactó la pelota a la altura de su rodilla, para el 2-2 definitivo.

De esta manera, Tottenham trepó a la 11° posición de la Premier League con 19 unidades en 14 compromisos disputados. Del otro lado, Newcastle quedó en el 13° lugar con los mismos puntos, aunque se le escapó por minutos la chance de quedar a un tanto de la zona de Conference League.

Así está la tabla de la Premier League

